Pietro Sighel e la “rovesciata” all’arrivo: traguardo tagliato di spalle alle Olimpiadi, festa dorata

Le gare di short track si decidono molto spesso per questione di centimetri e in molteplici occasioni ci si gioca tutto sul filo di lama del pattino, da spingere il più avanti possibile rispetto all’avversario con un allungo che richiede notevoli doti muscolare. La finale della staffetta mista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si è invece risolta con ampissimo margine: l’Italia ha conquistato la medaglia d’oro con il tempo di 2:39.019, precedendo di due decimi il Canada (2:39.258) e di tre il Belgio (2:39.353).

La gara si è rivelata equilibrata fino a metà, poi Arianna Fontana ha accelerato brutalmente, ha operato il sorpasso sulla cinese, ha guadagnato un po’ di luce e poi ha tramortito la concorrenza con un magistrale cambio con Elisa Confortola. Proprio in quel frangente l’Italia è riuscita a fare la differenza, Thomas Nadalini ha amministrato il margine e poi Pietro Sighel ha controllato il finale con enorme disinvoltura, involandosi verso l’oro.

Ci vogliamo proprio soffermare sulle ultime pattinate del fuoriclasse trentino: in uscita dall’ultima curva e proiettandosi verso il traguardo, ha intuito l’entità del margine che aveva sugli immediati inseguitrici e ha deciso di girarsi all’indietro, tagliando così la linea d’arrivo di spalle! Un numero che raramente si vede in questi contesti e che rappresenta indubbiamente la cartolina della giornata di gare alle nostre latitudini.

Una “rovesciata” che testimonia la caratura agonistica del dominio inscenato dal quartetto tricolore. Grazie a quel gesto, Sighel ha potuto guardare negli occhi i propri compagni di squadra, che lo accompagnavano all’interno dopo i vari cambi, festeggiando così in maniera ancora più sentita e genuina l’apoteosi di fronte al proprio pubblico.