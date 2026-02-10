Italia a medaglia alle Olimpiadi già in 8 diversi sport! E in altri 5 sarà possibile…

L’Italia sta sfoderando un eclettismo sensazionale alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. In appena quattro giorni di gara sono infatti arrivate medaglie addirittura in otto sport diversi! La Norvegia, già involata nel medagliere, è ferma a cinque, ma la stessa corazzata degli USA per il momento non va oltre quota quattro.

Sin qui sono arrivati metalli preziosi in sci alpino (1 argento e 2 bronzi), biathlon (1 argento), curling (1 bronzo), pattinaggio di figura (1 bronzo), slittino (1 bronzo), short track (1 oro), snowboard (1 bronzo) e speed skating (1 oro). Non è finita qui, perché l’obiettivo di salire sul podio sarà possibile in altre cinque discipline!

Finora è mancato all’appello lo sci di fondo, ma non va dimenticato che le gare più congeniali agli azzurri devono ancora arrivare: la team-sprint a tecnica libera e la staffetta maschile 4×7,5 km. Per quanto riguarda lo sci alpinismo, Giulia Murada è salita sul podio con regolarità in stagione nelle sprint di Coppa del Mondo e confida di ripetersi anche nell’appuntamento più importante.

Nella storia non è invece mai arrivata alcuna medaglia dal freestyle. Il principale indiziato per cancellare questo tabù sarà Simone Deromedis nello skicross, ma attenzione anche a Jole Galli nella medesima disciplina. Più difficile invece la missione per i fratelli Miro e Flora Tabanelli nel big air, con le condizioni di quest’ultima tutte da verificare dopo l’infortunio al ginocchio subìto ad inizio novembre.

Venendo poi agli sport da budello, Amedeo Bagnis si sta dimostrando molto veloce nelle prove del singolo maschile di skeleton: un pensierino al podio si può fare! Non sarà semplice, ma neppure impossibile un bronzo per Patrick Baumgartner nel bob a 4: se i tedeschi Francesco Friedrich e Johannes Lochner appaiono fuori portata, l’altoatesino potrebbe invece provare a giocarsela con l’altro teutonico Adam Ammour.

Sin dalla vigilia delle Olimpiadi era noto come l’Italia potesse tentare di vincere almeno una medaglia in ben 13 sport diversi. Dopo soli quattro giorni si trova già a 8, con la concreta possibilità di valicare almeno la doppia cifra. Le uniche discipline in cui un podio resta fuori portata sono salto con gli sci, combinata nordica e hockey sul ghiaccio (anche se la Nazionale femminile ha arpionato una storica qualificazione ai quarti di finale).