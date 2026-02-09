Startlist sprint femminile tc sci di fondo, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, pettorali delle italiane

Ritorna lo sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Stavolta è tempo di sprint femminile a tecnica classica: dalle 9:15 si ripartirà a Tesero, stavolta con un novero molto ampio di possibili favorite di una gara che ha a grandi linee molte possibilità di vedere un esito non propriamente di quelli scontati fin dall’inizio.

Si ricomincia dal fatto che sono ben cinque le fondiste che si sono dimostrate in grado di vincere nella stagione di Coppa del Mondo nelle gare sprint, ed è per questo che non c’è molto di scontato a questo punto. Chiaramente è il gruppo della Svezia che può dire la sua, e l’accoppiata Jonna Sundling-Linn Svahn qualcosa in merito da dire ce l’ha. Diversamente, in Norvegia le cose preoccupano.

Questo perché Kristine Stavaas Skistad, la principale delle speranze su quel fronte, è caduta in allenamento e come auspicio non è proprio un granché. L’Italia proverà a metterne il più possibile nei quarti e poi punterà a sperare, anche in virtù del fatto che la qualificazione di solito è un momento in cui il tricolore fa ben sperare, ma bisogna anche pensare all’altra parte di cui si compone la gara: le batterie a eliminazione diretta.

La gara sprint di domani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si disputerà, per gli uomini, a partire dalle 9:15 (qualificazioni) e 11:45 (fasi finali). Sarà possibile seguirla in diretta tv sui canali Rai (Rai2 fino alle 12:55 circa, RaiSport a seguire); diretta streaming su Discovery+, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA LO SCI DI FONDO DOMANI ALLE OLIMPIADI

Martedì 10 febbraio

Ore 9:15 Qualificazione Sprint femminile TC a Tesero, Val di Fiemme (Italia) – Diretta tv su Rai2

Ore 11:45 Quarti di finale Sprint femminile TC a Tesero, Val di Fiemme (Italia) – Diretta tv su Rai2

Ore 12:45 Semifinali Sprint femminile TC a Tesero, Val di Fiemme (Italia) – Diretta tv su Rai2

Ore 13:13 Finale Sprint femminile TC a Tesero, Val di Fiemme (Italia) – Diretta tv su RaiSport

PROGRAMMA SCI DI FONDO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 12:30-13:00, RaiSport 13:00-13:15, Rai2 13:15-fine. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport.

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery+, HBO Max, Eurosport 1, DAZN

Diretta testuale: OA Sport

PETTORALI DI PARTENZA SPRINT FEMMINILE OLIMPIADI 2026

1 PULLES Mariel Merlii EST 9:15:15

2 de MARTIN PINTER Iris ITA 9:15:30

3 MEIER Alina SUI 9:15:45

4 FAEHNDRICH Nadine SUI 9:16:00

5 SMITH Sammy USA 9:16:15

6 JOENSUU Jasmi FIN 9:16:30

7 SCHERZ Magdalena AUT 9:16:45

8 SVAHN Linn SWE 9:17:00

9 ANDREASSEN Milla Grosberghaugen NOR 9:17:15

10 WEBER Anja SUI 9:17:30

11 MONSORNO Nicole ITA 9:17:45

12 GIMMLER Laura GER 9:18:00

13 FISCHER Lea SUI 9:18:15

14 SKISTAD Kristine Stavaas NOR 9:18:30

15 JANATOVA Katerina CZE 9:18:45

16 RYDZEK Coletta GER 9:19:00

17 GANZ Caterina ITA 9:19:15

18 DAHLQVIST Maja SWE 9:19:30

19 KREHL Sofie GER 9:19:45

20 CASSOL Federica ITA 9:20:00

21 del RIO ROCA Gina AND 9:20:15

22 KAHARA Jasmin FIN 9:20:30

23 GAL Melissa FRA 9:20:45

24 SUNDLING Jonna SWE 9:21:00

25 AABREKK Ingrid Bergene NOR 9:21:15

26 MATINTALO Johanna FIN 9:21:30

27 SAARI Amanda FIN 9:21:45

28 HAGSTROEM Johanna SWE 9:22:00

29 KERN Julia USA 9:22:15

30 DIGGINS Jessie USA 9:22:30

31 DRIVENES Julie Bjervig NOR 9:22:45

32 ANTOSOVA Barbora CZE 9:23:00

33 SKINDER Monika POL 9:23:15

34 NEPRYAEVA Dariya AIN 9:23:30

35 BOUFFARD-NESBITT Olivia CAN 9:23:45

36 PIERREL Julie FRA 9:24:00

37 BERANOVA Tereza CZE 9:24:15

38 KARALIOVA Hanna AIN 9:24:30

39 MARCISZ Izabela POL 9:24:45

40 SCHMIDT Sonjaa CAN 9:25:00

41 JORTBERG Lauren USA 9:25:15

42 MACKIE Alison CAN 9:25:30

43 GAILLARD Justine FRA 9:25:45

44 JAKLOVA Anna Marie CZE 9:26:00

45 KOLODZIEJ Aleksandra POL 9:26:15

46 TUUL Teesi EST 9:26:30

47 BUCHER Heidi AUT 9:26:45

48 PRYCE Anna GBR 9:27:00

49 DIDIERLAURENT Clemence FRA 9:27:15

50 SAUERBREY Katherine GER 9:27:30

51 DROLET Jasmine CAN 9:27:45

52 YILAMUJIANG Dinigeer CHN 9:28:00

53 OJASTE Teiloora EST 9:28:15

54 STEPASHKINA Nadezhda KAZ 9:28:30

55 RYAZHKO Darya KAZ 9:28:45

56 AUZINA Kitija LAT 9:29:00

57 LIE Ellen Soehol AUS 9:29:15

58 MELNIK Anna KAZ 9:29:30

59 VELICER Sophia Tsu TPE 9:29:45

60 HOOKER Maddie AUS 9:30:00

61 CHI Chunxue CHN 9:30:15

62 NIKON Anastasiia UKR 9:30:30

63 SHALYGINA Xeniya KAZ 9:30:45

64 DANIELOVA Maria SVK 9:31:00

65 MEDJA Lucija SLO 9:31:15

66 SHKATULA Sofiia UKR 9:31:30

67 JANEZIC Tia SLO 9:31:45

68 GUDNADOTTIR Kristrun ISL 9:32:00

69 MOURA Bruna BRA 9:32:15

70 HADZIC Tena CRO 9:32:30

71 DIAZ GONZALEZ Nahiara ARG 9:32:45

72 WANG Yundi CHN 9:33:00

73 SOBOL Ema CRO 9:33:15

74 HAN Dasom KOR 9:33:30

75 KRAMPE Samanta LAT 9:33:45

76 SAVICKAITE Egle LTU 9:34:00

77 NEDYALKOVA Kalina BUL 9:34:15

78 GROETZNER Agustina ARG 9:34:30

79 HE Kaile CHN 9:34:45

80 KAPARKALEJA Linda LAT 9:35:00

81 ENKHBAYAR Ariuntungalag MGL 9:35:15

82 ILIC Anja SRB 9:35:30

83 PONYA Sara HUN 9:35:45

84 LEE Eui Jin KOR 9:36:00

85 DAINYTE Ieva LTU 9:36:15

86 MYHAL Daryna UKR 9:36:30

87 NOPRIIENKO Yelizaveta UKR 9:36:45

88 REIT Delia Ioana ROU 9:37:00

89 RIBERA Eduarda BRA 9:37:15