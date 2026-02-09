Federico Pellegrino: “Tanti anni dal podio di PyeongChang, ma sempre la stessa voglia di provarci”

Domani è il grande giorno: Federico Pellegrino sarà al via della sprint a tecnica classica, una delle due sue grandi possibilità di medaglia in queste Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Paradossalmente, stavolta è forse ancor più grande la chance nella team sprint a tecnica libera, considerato anche che Pellegrino in classico non è mai stato decisivo allo stesso modo (ma, attenzione, sempre uno tra i più forti in assoluto).

Così il campione di Nus alla FISI nel giorno della vigilia: “Voglio voltare pagina rispetto allo skiathlon di domenica, dove mi sentivo bene dal punto di vista della forma, ma purtroppo nella prima parte della gara non disponevo di materiale al top, può succedere. Ho subito un’occasione di riscatto nella sprint in classico, dove otto anni fa sono salito sul podio“.

E proprio partendo da PyeongChang 2018 imposta la seconda parte del suo discorso: “Sono passati tanti anni, ma ho la stessa voglia di provarci, affronto ragazzi molto più giovani e rapidi di me e soprattutto nei primi turni non sarà facile tenere loro testa, però sono convinto che se dovessi andare avanti dopo i quarti di finale, su una neve come quella di oggi e quindi faticosa, potrebbero venire fuori le condizioni ideali per fare ancora il colpaccio. Ci proverò come sempre, sapremo come è andata soltanto al traguardo“.

Oltre all’argento di PyeongChang, Pellegrino ha conquistato anche quello di Pechino 2022, stavolta a tecnica libera. Per lui anche sette medaglie iridate: un oro (2017, sprint), quattro argenti (equamente divisi tra sprint e team sprint) e due bronzi (team sprint 2015 e 2019), oltre a due vittorie della Coppa del Mondo di specialità e un terzo posto in quella assoluta; nel palmares anche 17 vittorie in Coppa del Mondo.