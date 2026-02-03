Startlist prima prova discesa maschile Olimpiadi 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani

Mercoledì 4 febbraio inizieranno a tutti gli effetti le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ad aprire le danze sarà la prima prova cronometrata della discesa libera maschile: sarà lo sci alpino a tenere a battesimo i Giochi, anche se bisognerà aspettare la serata di venerdì 6 febbraio per la Cerimonia d’Apertura. Appuntamento alle ore 11.30 sulla pista Stelvio di Bormio, ma attenzione al meteo: le previsioni parlando di una fitta nevicata, che potrebbe sconvolgere un po’ i piani.

L’Italia si giocherà tre carte di lusso: il veterano Dominik Paris (più volte vincitore in questa località e fresco di secondo posto a Crans Montana), il giovane Giovanni Franzoni (trionfatore a Kitzbuehel e terzo a Wengen, in grandissima forma), Florian Schieder (in crescita e outsider di notevole spessore). Mattia Casse sarà la quarta freccia e potrebbe fare saltare sfruttando un eventuale buon pettorale, in questa prova sarà impegnato anche Christof Innerhofer, che dovrebbe però essere indirizzato al superG.

Gli avversari di riferimento degli italiani saranno gli svizzeri Marco Odermatt, Franjo Von Allmen, Niels Hintermann e Stefan Rogentin, senza dimenticarsi degli austriaci Vincent Kriechmayr e Daniel Hemetsberger, dei francesi Nils Allegre e Maxence Muzaton, dello sloveno Miha Hrobat, dei canadesi Cameron Alexander e James Crawford. Tra i primi venti figurano anche il francese Nils Alphand, il finlandese Elian Lehto, il norvegese Adrian Sejersted.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della prima prova cronometrata della discesa libera maschile valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport; non è prevista la diretta tv.

CALENDARIO PRIMA PROVA DISCESA MASCHILE OLIMPIADI 2026

Mercoledì 4 febbraio

Ore 11.30 Prima prova cronometrata della discesa libera maschile a Bormio (Italia)

PROGRAMMA PROVA DISCESA OLIMPIADI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

PETTORALI DI PARTENZA PRIMA PROVA CRONOMETRATA DISCESA MASCHILE OLIMPIADI 2026

1 Daniel Hemetsberger AUT

2 Adrian Smiseth Sejersted NOR

3 James Crawford CAN

4 Stefan Rogentin SUI

5 Cameron Alexander CAN

6 Vincent Kriechmayr AUT

7 Florian Schieder ITA

8 Niels Hintermann SUI

9 Marco Odermatt SUI

10 Nils Allegre FRA

11 Alexis Monney SUI

12 Franjo von Allmen SUI

13 Ryan Cochran-Siegle USA

14 Dominik Paris ITA

15 Giovanni Franzoni ITA

16 Mattia Casse ITA

17 Maxence Muzaton FRA

18 Nils Alphand FRA

19 Miha Hrobat SLO

20 Elian Lehto FIN

21 Raphael Haaser AUT

22 Stefan Babinsky AUT

23 Kyle Negomir USA

24 Jan Zabystran CZE

25 Alban Elezi Cannaferina FRA

26 Martin Cater SLO

27 Brodie Seger CAN

28 Simon Jocher GER

29 Christof Innerhofer ITA

30 Bryce Bennett USA

31 Jeffrey Read CAN

32 Fredrik Moeller NOR

33 Marco Pfiffner LIE

34 Sam Morse USA

35 Lukas Feurstein AUT

36 Simen Sellaeg NOR

37 Riley Seger CAN

38 Barnabas Szollos ISR

39 Tiziano Gravier ARG

40 Arnaud Alessandria MON

41 Elvis Opmanis LAT

42 Anton Grammel GER

43 River Radamus USA

44 Dmytro Shepiuk UKR

45 Cormac Comerford IRL