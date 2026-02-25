Sprint Zone Amarcord con Fabrizio Donato: a 50 anni la storia infinita del triplo azzurro
Per l’appuntamento speciale Amarcord del mercoledì di Sprint Zone, ospite un protagonista assoluto dell’atletica italiana: Fabrizio Donato.
Il 14 agosto compirà 50 anni, ma la sua carriera agonistica si è conclusa solo nel 2021, a 45 anni, dopo un percorso straordinario nel salto triplo che lo ha portato a partecipare a 5 Olimpiadi e a conquistare il memorabile bronzo olimpico ai Giochi di Londra 2012.
Olympic Games London 2012
Un atleta longevo, capace di salire ancora sul podio internazionale a 40 anni con l’argento agli Europei Indoor di Belgrado 2017, dimostrando talento, determinazione e passione senza tempo.
Nato a Latina e cresciuto a Frosinone, Donato ha iniziato con la corsa, per poi orientarsi verso i salti grazie a una crescita tardiva che lo ha indirizzato verso la sua vera vocazione: il triplo, disciplina che non ha mai abbandonato, pur distinguendosi anche nel salto in lungo.
In questa intervista esclusiva ripercorriamo:
🏅 Le 5 partecipazioni olimpiche
🥉 Il podio storico di Londra 2012
🔥 L’ultimo grande risultato internazionale
🎯 La scelta di allenarsi da solo negli ultimi anni
👟 Il passaggio da atleta a tecnico di alto livello
Oggi Fabrizio Donato continua la sua storia in pedana da allenatore, con la stessa passione e la stessa visione che lo hanno reso uno dei più grandi specialisti italiani di sempre.
🎙 Conduce: Ferdinando Savarese
