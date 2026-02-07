Sport in tv oggi (sabato 7 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 7 febbraio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che entreranno a tutti gli effetti nel vivo con l’assegnazione delle prime medaglie, ma il programma è decisamente molto interessante anche al di fuori del ghiaccio e della neve a cinque cerchi. L’Italia esordirà nel Sei Nazioni di rugby affrontando la Scozia, si disputeranno le finali dei tornei tennistici femminili della settimana e proseguirà il turno preliminare della Coppa Davis.

Si aprono i Mondiali di cricket T20 (format che sarà protagonista alle Olimpiadi di Los Angeles 2028), mentre gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi tra UAE Tour femminile, Etoile de Besseges, Volta Comunitat Valenciana. Si concludono gli Europei di calcio a 5 (il match tra Spagna e Portogallo assegnerà il titolo), la Coppa del Mondo di scherma e il Grand Slam di judo arricchiranno la proposta per gli appassionati.

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO E GLI ORARI DI GIORNATA DELLE OLIMPIADI

Ci sarà da divertirsi con le semifinali della Coppa Italia di volley maschile e di pallanuoto maschile, ma anche con i campionati nazionali di basket, volley femminile, pallanuoto, pallamano e il piatto ben farcito di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e tornei esteri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 7 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 7 gennaio

03.00 TENNIS (Coppa Davis, turno preliminare) – Corea del Sud-Argentina (diretta tv su SuperTennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

03.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Spada femminile a Wuxi, gara individuale (non è prevista diretta tv/streaming)

03.00 RUGBY A 7 – Sevens Series a Perth (diretta streaming sul canale di HSBC SVNS)

05.00 TENNIS (Coppa Davis, turno preliminare) – Giappone-Austria (diretta tv su SuperTennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

06.00 GOLF (DP World Tour) – Qatar Masters, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 10.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 10.30)

06.00 SNOOKER – World Grand Prix, semifinali (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, DAZN)

06.30 CRICKET (Mondiali T20) – Paesi Bassi-Pakistan (diretta streaming su ICC Tv)

08.05 CICLISMO – Grand Prix Antalya (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 JUDO – Grand Slam a Parigi, prima giornata (diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 17.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 17.00; diretta streaming integrale su Judo Tv)

09.00 SCHERMA (Grand Prix) – Fioretto maschile/femminile a Torino, gare individuali (diretta tv su Sky Sport Max dalle ore 18.00)

10.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Spada maschile a Heidenheim, gara a squadre (non è prevista diretta tv/streaming)

10.05 SPORT INVERNALI – Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 (diretta tv su Rai 2 dalle ore 10.05 alle ore 13.00, dalle ore 13.30 alle ore 20.30, dalle ore 21.00 fino al termine delle competizioni; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 13.00 alle ore 17.10 e dalle ore 20.30 fino al termine delle competizioni; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max). CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

10.30 CRICKET (Mondiali T20) – Scozia-Indie Occidentali (diretta streaming su ICC Tv)

10.35 CICLISMO – Tour of Oman, prima tappa: Ministry of Tourism-Bimmah Sink Hole (non è prevista diretta tv/streaming)

10.40 CICLISMO FEMMINILE – UAE Tour, terza tappa: Abu Dhabi TeamLab Phenomena-Abu Dhabi Breakwater (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Eurosport 2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max dalle ore 11.50)

11.30 TENNIS (Coppa Davis, turno preliminare) – India-Paesi Bassi (diretta tv su SuperTennis fino alle ore 14.00; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

12.20 CICLISMO – Etoile de Besseges, quarta tappa: Saint-Christol-lez-Alés – Vauvert (diretta streaming su Discovery Plus dalle ore 14.45)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Genoa-Lazio, Sassuolo-Parma (diretta streaming su DAZN)

12.35 CICLISMO – Volta Comunitat Valenciana, quarta tappa: La Nucia-Teulada Moraira (diretta streaming su Discovery Plus dalle ore 15.30; diretta streaming su Eurosport 2, DAZN, HBO Max dalle ore 16.15)

13.00 CALCIO (Zweite Liga tedesca) – Schalke 04-Dinamo Dresda (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.00 TENNIS (Coppa Davis, turno preliminare) – Germania-Perù (diretta streaming su SuperTenniX)

13.00 TENNIS (Coppa Davis, turno preliminare) – Croazia-Danimarca (diretta streaming su SuperTenniX)

13.00 TENNIS (Coppa Davis, turno preliminare) – Bulgaria-Belgio (diretta streaming su SuperTenniX)

13.00 TENNIS (Coppa Davis, turno preliminare) – Ungheria-USA (diretta streaming su SuperTenniX)

13.00 TENNIS (Coppa Davis, turno preliminare) – Cechia-Svezia (diretta streaming su SuperTenniX)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester United-Tottenham (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.40 CICLOCROSS (Superprestige) – Gara femminile a Middelkerke (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Rayo Vallecano-Oviedo (diretta streaming su DAZN)

14.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Civitavecchia-Ekipe Orizzonte Catania (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 TENNIS – WTA 500 Abu Dhabi, finale: Sara Bejlek vs Ekaterina Alexandrova (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Super Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

14.30 TENNIS (Coppa Davis, turno preliminare) – Francia-Slovacchia (diretta streaming su SuperTenniX)

14.30 CRICKET (Mondiali T20) – India-USA (diretta streaming su ICC Tv)

14.30 CALCIO (Serie C) – Lumezzane-Cittadella (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Novara-Brescia (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Casarano-Sorrento (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Casertana-Foggia (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Crotone-Atalanta U23 (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Giugliano-Cosenza (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)

15.00 CALCIO (Serie B) – Carrarese-Sudtirol (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Catanzaro-Reggiana (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Frosinone-Venezia (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Juve Stabia-Padova (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Mantova-Bari (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Modena-Sampdoria (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Como-Juventus (diretta streaming su DAZN)

15.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Ferrara-Nuoro (diretta streaming su Pallamano Tv)

15.00 TENNIS – ATP 250 Montpellier, semifinali (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Phoenix Open, terzo giro (diretta streaming su Discovery Plus dalle ore 17.30)

15.10 RUGBY (Sei Nazioni) – Italia-Scozia (diretta tv su Sky Sport Uno, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.10 CICLOCROSS (Superprestige) – Gara maschile a Middelkerke (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Wolfsburg-Borussia Dortmund (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Friburgo-Werder Brema, Heidenheim-Amburgo, Mainz-Augsburg, St. Pauli-Stoccarda (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 VOLLEY (Coppa Italia, semifinale) – Trento-Piacenza (diretta streaming su Rai Play Sport 1, VBTV)

15.30 TENNIS – WTA 250 Cluj-Napoca, finale: Emma Raducanu vs Sorana Cirstea (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 TENNIS – WTA 250 Ostrava, finale: Katie Boulter vs Tamara Korpatsch (diretta tv su Sky Sport 258, Super Tennis; diretta streaming su NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Arsenal-Sunderland (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Wolverhampton-Chelsea (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Due partite: Bournemouth-Aston Villa, Burnley-West Ham, Fulham-Everton (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 CALCIO A 5 (Europei, finale per il terzo posto) – Francia-Croazia (diretta streaming su UEFA Tv)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Barcellona-Maiorca (diretta streaming su DAZN)

16.30 PALLANUOTO (Coppa Italia, semifinale) – Pro Recco-Posillipo (diretta streaming su Rai Play Sport 3)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lens-Rennes (diretta tv su Sky Sport 259; diretta streaming su NOW)

17.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Brixen-Leno (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.00 TENNIS (Coppa Davis, turno preliminare) – Ecuador-Australia (diretta streaming su SuperTenniX)

17.15 CALCIO (Serie B) – Palermo-Empoli (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

17.15 CALCIO (HNL croata) – Hajduk Spalato-Slaven Belupo (diretta streaming su Como Tv)

17.30 CALCIO (Serie C) – Catania-Trapani (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Rai Play Sport 2, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Alcione Milano-Arzignano Valchiampo (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Pergolettese-Trento (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Virtus Verona-Giana Erminio (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Ravenna-Carpi (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Potenza-Siracusa (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)

17.40 RUGBY (Sei Nazioni) – Inghilterra-Galles (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Serie A) – Genoa-Napoli (diretta streaming su DAZN)

18.00 VOLLEY (Coppa Italia, semifinale) – Verona-Perugia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

18.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Tortona-San Martino (diretta streaming su Flima Tv)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Bolzano-Cassano (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Erice-Salerno (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Newcastle-Brentford (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Siviglia-Girona (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Borussia Moenchengladbach-Bayer Leverkusen (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Saudi League araba) – Al Qadsiah-Al Fateh (diretta streaming su Como Tv)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Cologne-Trieste, Sassari-Albatro (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Cassano-Mezzocorona, Teramo-Casalgrande Padana (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 PALLANUOTO (Coppa Italia, semifinale) – Brescia-Savona (diretta streaming su Rai Play Sport 3)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Brest-Lorient (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Bergamo-Monviso (diretta streaming su Flima Tv)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Conversano-Chiaravalle (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.30 CALCIO (Serie B) – Spezia-Virtus Entella (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

19.30 BASKET (Serie A) – Cremona-Cantù (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, LBA Tv)

19.30 CALCIO A 5 (Europei, finale per il primo posto) – Portogallo-Spagna (diretta streaming su UEFA Tv)

19.30 PALLAMANO (Serie A) – Brixen-Pressano (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Padova-Mestrino (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.30 VOLLEY (Serie A2) – Macerata-Pordenone (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO (Serie A) – Fiorentina-Torino (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – San Giovanni in Marignano-Perugia (diretta streaming su Rai Play Sport 1, VBTV)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Real Sociedad-Elche (diretta streaming su DAZN)

21.00 BASKET (NBA) – Brooklyn Nets-Washington Wizards (diretta streaming su NBA League Pass)

21.00 RUGBY (Sei Nazioni U20) – Francia-Irlanda (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – Nantes-Lione (non è prevista diretta tv/streaming)

21.30 BASKET (NBA) – Oklahoma City Thunder-Houston Rockets (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)

22.00 TENNIS (Coppa Davis, turno preliminare) – Cile-Serbia (diretta streaming su SuperTenniX)

22.00 TENNIS (Coppa Davis, turno preliminare) – Canada-Brasile (diretta tv su SuperTennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)