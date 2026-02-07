LIVE Italia-Scozia, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: azzurri con tante assenze

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Scozia, incontro valido per la prima giornata del Sei Nazioni 2026. La storica kermesse del Vecchio Continente ha il via con gli azzurri che ospitano gli scozzesi in quel di Roma. Drop d’inizio alle 15.10 allo Stadio Olimpico, con Inghilterra-Galles che chiuderà poi il primo sabato del Six Nations. Gli uomini di Gonzalo Quesada proveranno ad infiammare il pubblico capitolino nonostante l’infermeria piena.

Il selezionatore azzurro dovrà fare a meno anzitutto della stella Ange Capuozzo, ma peseranno anche le assenze di Gianmarco Lucchesi, Sebastian Negri, Ross Vintcent e Tommaso Allan. Occasione da ricordare per Michele Lamaro, Juan Ignacio Brexi e Paolo Garbisi, che festeggeranno le 50 caps. Curiosità sulla prestazione di Leonardo Marin, scelto come estremo in un ruolo orfano di Capuozzo, Allan e Todaro. Problemi anche nel ruolo di mediano di mischia con Fusco promosso titolare a causa dell’indisponibilità di Varney e Page-Relo. Insomma un emergenza totale con Quesada che dovrà fare di necessità virtù.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA

15 Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 17 caps)

14 Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 9 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Toulon, 49 caps)

12 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 34 caps)

11 Monty IOANE (Lione, 42 caps)

10 Paolo GARBISI (Toulon, 49 caps)

9 Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 20 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 33 caps)

7 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 38 caps)

6 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 49 caps) – capitano

5 Andrea ZAMBONIN (Exeter Chiefs, 14 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 58 caps)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 69 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Stade Français, 36 caps)

1 Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 58 caps)

A disposizione

16 Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 6 caps)

17 Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 19 caps)

18 Muhamed HASA (Zebre Parma 4 caps)

19 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 67 caps)

20 Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 8 caps)

21 Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 19 caps)

22 Giacomo DA RE (Zebre Parma, 6 caps)

23 Lorenzo PANI (Zebre Parma, 8 caps)

SCOZIA

15 Tom JORDAN (Bristol Bears, 12 caps)

14 Kyle STEYN (Glasgow Warriors, 28 caps)

13 Huw JONES (Glasgow Warriors, 58 caps)

12 Sione TUIPULOTU (Glasgow Warriors, 33 caps) – capitano

11 Jamie DOBIE (Glasgow Warriors, 17 caps)

10 Finn RUSSELL (Bath Rugby, 89 caps)

9 Ben WHITE (Toulon, 31 caps)

8 Jack DEMPSEY (Glasgow Warriors, 29 caps)

7 Rory DARGE (Glasgow Warriors, 34 caps)

6 Matt FAGERSON (Glasgow Warriors, 59 caps)

5 Grant GILCHRIST (Edinburgh Rugby, 84 caps)

4 Scott CUMMINGS (Glasgow Warriors, 45 caps)

3 Zander FAGERSON (Glasgow Warriors, 76 caps)

2 Ewan ASHMAN (Edinburgh Rugby, 32 caps)

1 Pierre SCHOEMAN (Edinburgh Rugby, 44 caps)

a disposizione

16 George TURNER (Harlequins, 50 caps)

17 Nathan MCBETH (Glasgow Warriors, 5 caps)

18 Elliot Millar MILLS (Northampton Saints, 11 caps)

19 Max WILLIAMSON (Glasgow Warriors, 9 caps)

20 Gregor BROWN (Glasgow Warriors, 12 caps)

21 George HORNE (Glasgow Warriors, 40 caps)

22 Adam HASTINGS (Glasgow Warriors, 35 caps)

23 Darcy GRAHAM (Edinburgh Rugby, 50 caps)

Italia-Scozia, match valido perla prima giornata del Sei Nazioni 2026, inizierà alle 15.10. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!