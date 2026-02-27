Speed skating, Lorenzo Minari sfiora la top ten sui 1500 ai Mondiali Junior

Alla Max Aicher Arena di Inzell, in Germania, si aprono i Mondiali junior 2026 di speed skating: nella prima giornata vengono assegnati i titoli sui 500 e sui 1500 sia per gli uomini che per le donne. L’Italia chiude con due piazzamenti a ridosso della top ten con Lorenzo Minari sui 1500 e con Edoardo Abis sui 500.

Nei 500 femminili l’oro va alla kazaka Kristina Shumekova, che si impone in 38.48, andando a precedere la canadese Julia Snelgrove, d’argento in 38.78, a 0.30, e la polacca Wiktoria Dąbrowska, di bronzo in 38.96, a 0.48. La migliore delle azzurrine è Eleonora Dal Santo, 32ma in 40.99, a 2.51.

Nei 500 maschili il titolo va al teutonico Finn Sonnekalb, vittorioso in 35.13, davanti al norvegese Miika Johan Klevstuen, secondo in 35.55, a 0.42, ed al cinese Tianyu Zhou, terzo in 35.59, a 0.46, Sfiora la top ten, invece, Edoardo Abis, 12° in 36.35, a 1.22.

Nei 1500 femminili vince ancora la kazaka Kristina Shumekova, che trionfa in 1:56.06, superando l’austriaca Jeannine Rosner, alla piazza d’onore in 1:56.36, a 0.30, e la nipponica Ayano Sekiguchi, sul gradino più basso del podio in 1:57.97, a 1.91. Si classifica 24ma Noemi Libralesso in 2:03.67, a 7.61.

Nei 1500 maschili concede il bis anche il teutonico Finn Sonnekalb, al successo con il crono di 1:44.86, che batte nettamente il nipponico Taiga Sasaki, d’argento in 1:46.01, a 1.15, ed il neerlandese Thijs Wiersma, di bronzo in 1:46.36, a 1.50. Appena fuori dalla top ten Lorenzo Minari, 12° in 1:48.49, a 3.63.