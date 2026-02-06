Sofia Goggia: “Ho avuto un approccio conservativo oggi. Cortina è la mia pista del cuore”

Sofia Goggia ha chiuso in ottava posizione la prima prova cronometrata di discesa sull’Olympia delle Tofane ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, con un distacco di 1.17 dal miglior tempo della statunitense Jacqueline Wiles (che spinto al massimo fino in fondo prendendosi anche qualche rischio). La stella della squadra azzurra femminile di velocità ha sfruttato il training odierno per studiare le condizioni della pista ampezzana dopo la tanta neve caduta nei giorni scorsi, dimostrandosi comunque competitiva a tratti e destando una buona impressione in vista delle gare con in palio le medaglie.

“La neve è abbastanza varia, ma con tutta la neve che ha fatto è già stato un miracolo trovarla così. Ma si sapeva già dalla ricognizione che oggi sarebbe stato un giro tranquillo, con un approccio conservativo. Sono molto contenta, perché oggi volevo capire le onde, i dossi ed i salti, su una pista mossa e tecnica. Se dovesse esserci il ghiaccio, sarà una prova molto selettiva“, il commento della sciatrice bergamasca ai microfoni della FISI.

“Era importante capire gli approcci in determinati punti. È la mia pista del cuore, intensa e libera: già la traversa in partenza quest’anno è difficile, al Duca d’Aosta si salta tanto, ci sono dossi all’Argano, tra Scarpadon e Rumerlo. Mi sento bene, sono in forma, il superG di Crans Montana mi ha dato una bella iniezione di fiducia. Arrivo a Cortina con gratitudine nel cuore: capita a pochi atleti poter disputare una Olimpiade in casa, è una bella esperienza ed una bella emozione“, ha aggiunto Goggia dopo aver completato la prima prova della discesa.

Sulle sensazioni in attesa della cerimonia inaugurale di stasera e verso la discesa libera di domenica: “Stasera sfilare alla Cerimonia d’Apertura sarà davvero una grande sensazione, a maggior ragione per noi italiane, in Italia. Poi in gara cercherò di mettere in pista la migliore versione possibile di me stessa, è una responsabilità verso me stessa e la mia nazione. E se ci sarà il Presidente Mattarella a seguirci, proveremo a regalargli una grande soddisfazione“.