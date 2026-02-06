Goggia e Vonn veloci a tratti, poi si nascondono in una prova interlocutoria. Wiles davanti

Dopo i problemi causati dal maltempo, finalmente si è conclusa la prima prova cronometrata della discesa libera femminile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo la cancellazione di ieri, finalmente oggi le atlete sono riuscite, anche se la nebbia ha portato ad un ulteriore rinvio nella giornata odierna per circa una quarantina di minuti. Alla fine il miglior tempo è stato quello dell’americana Jacqueline Wiles, che ha chiuso con il crono di 1’38”94.

La statunitense ha spinto dall’inizio alla fine a differenza di moltissime altre atlete. Al secondo posto ha concluso la norvegese Kajsa Vickhoff Lie (+0.66), che ha saltato una porta come la tedesca Kira Weidle-Winkelmann, che ha terminato in terza posizione (+0.97). Quarte a pari merito le due austriache Nina Ortlieb e Ariane Raedler (+1.02).

Sesta l’americana Breezy Johnson (+1.11), che è stata tra le migliori nella parte alta, alzandosi completamente nella parte finale. Alle sue spalle la francese Laura Gauche (+1.16). Settima Sofia Goggia (+1.17), che ha spinto poco proprio in avvio, mentre ha sicuramente tenuto tra Scarpadon e Rumerlo, per poi rialzarsi ulteriormente nel finale.

Buon nono posto e anche buone indicazioni da parte di Laura Pirovano (+1.24) che ha chiuso davanti all’austriaca Cornelia Huetter (+1.28) e poi l’attesissima Lindsey Vonn (+1.39). L’americana, che gareggia con una lesione del crociato, ha spinto nella prima parte, ma poi si è rialzata nella seconda parte, evitando rischi e soprattutto per non sprecare energie.

Abbastanza convincente anche la prima prova di Federica Brignone, che ha concluso al dodicesimo posto (+1.72), ma senza prendersi rischi e soprattutto non dando ma la sensazione di spingere davvero. Da capire se Brignone parteciperà o no alla discesa di domenica. Più indietro le altre azzurre: Nicol Delago (+2.25), Elena Curtoni (+2.56) e Nadia Delago (+3.10).