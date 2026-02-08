A che ora lo slittino oggi in tv, Olimpiadi 2026: programma ultime due manche singolo maschile, streaming, italiani in gara

Lo slittino è pronto per assegnare le proprie prime medaglie per quanto riguarda i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo le prime due manche disputate nella giornata di ieri, nella giornata odierna (domenica 8 febbraio) oggi vedremo le due ultime manche dello slittino singolo maschile. La terza scatterà alle ore 17.00, mentre la quarta, ultima e decisiva, prenderà il via alle ore 18.34, andando ad assegnare il titolo.

Quale sarà il programma della giornata? Sul budello intitolato ad Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo, però, il programma sarà decisamente fitto. Si inizierà alle ore 08.00 con la quinta prova del singolo donne, seguita alle ore 08.57 con la sesta. Alle ore 13.30, poi, sarà la volta della prima prova del doppio uomini seguita, alle ore 14.09, dalla seconda. Non è ancora finito il programma odierno, dato che alle ore 14.46 toccherà alla prima prova del doppio donne, quindi alle ore 15.15 sarà la volta della seconda.

Come arriviamo alle due ultime manche del singolo maschile? Dopo le prime due discese vediamo al comando il tedesco Max Langenhan autore di due manche pressoché impeccabili con un vantaggio di 162 millesimi sull’austriaco Jonas Mueller mentre in terza posizione troviamo il nostro Dominik Fischnaller a poco meno di tre decimi. Molto positiva anche la quinta posizione di Leon Feldererz

Come seguire gli eventi in tv? Le gare di slittino valevoli per i Giochi Olimpici di Milano Cortina si potranno seguire live ed in diretta su Rai2 e RaiSport HD (227 di Sky e 58 del digitale terrestre) in base alla programmazione e su Eurospoet. In streaming si potranno seguire su Raiplay, Raiplay Sport, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche.

Domenica 8 febbraio

Ore 08.00 allenamento ufficiale prova 5 singolo donne

Ore 08.57 allenamento ufficiale prova 6 singolo donne

Ore 13.30 allenamento ufficiale prova 1 doppio uomini

Ore 14.09 allenamento ufficiale prova 2 doppio uomini

Ore 14.46 allenamento ufficiale prova 1 doppio donne

Ore 15.15 allenamento ufficiale prova 2 doppio donne

Ore 17.00 terza manche singolo uomini – Diretta tv su Rai2 dalle 18.00

Ore 18.34 quarta manche singolo uomini – Diretta tv su Rai2 dalle 18.00

Diretta tv: Diretta tv su Rai2 dalle 18.00

Diretta streaming: Raiplay, , discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati, Eurosport1 (quarta manche), DAZN (quarta manche)

Diretta testuale: OA Sport

QUALI SARANNO GLI ITALIANI IN GARA?

Al via della gara di singolo maschile vedremo Dominik Fischnaller, Leon Felderer e Alex Gufler.

GLI ITALIANI IMPEGNATI NELLE ALTRE GARE

Nella gara di singolo donne vedremo Sandra Robatscher e Verena Hofer.

Nella gara di doppio maschile saranno in azione Ivan Nagler/Fabian Malleier e Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner.

Nella gara di doppio femminile prenderanno parte Andrea Voetter/Marion Oberhofer.