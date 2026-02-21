Skicross, Simone Deromedis parte a rilento della prova cronometrata: avrà un tabellone da brividi

Reece Howden ha giganteggiato nel seeding round dello skicross alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, il turno che ha delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta, in programma alle ore 12.00 sulle nevi di Livigno. Il canadese, leader della classifica generale di Coppa del Mondo, si è presentato in Valtellina nell’ampio novero dei favoriti della vigilia per una medaglia e ha confezionato una manche di assoluto spessore tecnico, infliggendo un secondo di distacco a tutti gli avversari.

Il formidabile nordamericano ha firmato il miglior tempo (1:06.13) nella sessione che prevede che ogni atleta scenda individualmente, ma poi le carte si rimescoleranno quando arriverà il momento delle lotte spalla a spalla: si ripartirà a mezzogiorno con gli ottavi di finale e si andrà avanti fino all’atto conclusivo, in ogni serie verranno inseriti quattro sciatori e i primi due classificati proseguiranno la propria avventura a cinque cerchi, fino ad arrivare alla Big Final che assegnerà le medaglie.

Lo svizzero Ryan Regez, per eccellenza l’uomo da grandi eventi considerando che è il Campione del Mondo in carica e che ha trionfato alle Olimpiadi di Pechino 2022, ha terminato al terzo posto con un ritardo di 1.05 da Howden. Subito alle spalle dell’elvetico si sono piazzati altri due uomini di rilievo come il tedesco Florian Wilmsmann (quarto a 1.14) e il francese Melvin Tchiknavorian (quinto a 1.21), hanno risposto presente anche i canadesi Jared Schmidt (sesto a 1.24) e Kevin Drury (settimo a 1.40). E il secondo crono? Porta la firma inattesa del giapponese Satoshi Furuno, sceso con il pettorale numero 27 e capace di fermarsi a 99 centesimi dalla vetta.

L’Italia si affida in particolar modo a Simone Deromedis, che tre settimane fa vinse l’ultima gara di Coppa del Mondo (in Val di Fassa) prima della sosta per lasciare spazio ai Giochi. Il Campione del Mondo 2023 è parso meno brillante del previsto sulle strutture iniziali e già in quel frangente ha accusato un ritardo di 51 centesimi da Howden, poi si è portato dietro una velocità non elevatissima e ha faticato anche nel finale, chiudendo al nono posto con un distacco di 1.42 dal canadese.

Non dovrebbero esserci problemi agli ottavi di finale per Simone Deromedis, atteso poi da un potenziale quarto di finale con lo stesso Howden e magari con Dominik Zuech, che è risultato il miglior italiano della sessione (ottavo a 1.41). Proiettandosi verso un’ipotetica semifinale potrebbero trovarsi insieme Howden, Deromedis, Wilmsmann e Tchiknavorian: sessione davvero da brividi e un po’ sbilanciata rispetto all’altra semifinale, dove potrebbero finire Furuno, Regez, Schmidt e Drury (o altri outsider). Federico Tomasoni 17mo a 1.88 e sarà nell’ottavo di finale con Deromedis e Zuech, Edoardo Zorzi 25mo a 2.21.