Skeleton, le coppie dell’Italia nella gara mista. Definita la compagna di Amedeo Bagnis

L’Italia si presenta nel ruolo di outsider ai nastri di partenza della prova a coppie miste di skeleton valevole per i XXV Giochi Olimpici Invernali. Dopo essere rimasti fuori dal podio nelle gare individuali, gli azzurri proveranno l’impresa in un format più imprevedibile e che può regalare dei colpi di scena trattandosi di una manche secca (composta da due discese per ogni coppia) sulla pista “Eugenio Monti” di Cortina d’Ampezzo.

Lo staff tecnico italiano doveva scegliere la composizione dei due binomi e alla fine sarà Alessandra Fumagalli la compagna di Amedeo Bagnis, mentre il secondo team padrone di casa vedrà Valentina Margaglio insieme a Mattia Gaspari. Sulla carta ci sono almeno cinque squadre dal potenziale più elevato rispetto alle coppie tricolori, basandosi sul rendimento degli atleti nelle gare individuali.

Fari puntati in particolare sulla Gran Bretagna di Matt Weston e Tabitha Stoecker, ma possono sognare in grande anche le due formazioni tedesche (Grotheer/Pfeifer e Kreher/Jungk), la seconda coppia britannica (Tarbit/Wyatt) oltre a Cina (Zhao/Chen) e Austria (la campionessa olimpica individuale Janine Flock con Samuel Maier).