Janine Flock corona la carriera con l’oro olimpico nello skeleton a 36 anni!

Pubblicato

50 minuti fa

il

Alessandra Fumagalli
Alessandra Fumagalli - Lapresse

Si è chiusa sulla Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo la competizione dello skeleton al femminile per le Olimpiadi invernali 2026. A trionfare è una super Janine Flock: prima medaglia a Cinque Cerchi per l’austriaca che a 36 anni va a prendersi un meraviglioso titolo a Cinque Cerchi.

Non sbaglia nella quarta e decisiva run Flock che si impone anche piuttosto nettamente con il crono finale di 3’39”02 battendo la tedesca Susanne Kreher di tre decimi. A completare il podio troviamo l’altra tedesca Jacqueline Pfeifer a 44 centesimi.

Nella top-5 ancora una tedesca (tre nelle prime quattro), la campionessa uscente Hannah Neise, quarta, mentre quinta è la britannica Tabitah Stoecker che domani proverà a giocarsi il titolo del misto assieme a Matt Weston.

Confermate le posizioni delle azzurre che non sono riuscite a scalare la classifica. Buono il percorso di Alessandra Fumagalli che chiude al quattordicesimo posto staccata di 3”26, sedicesima invece Valentina Margaglio, dalla quale forse ci si aspettava qualcosina in più.

