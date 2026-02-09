Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Milano Cortina 2026Pattinaggio ArtisticoSport Invernali

Guignard-Fabbri inseguono dopo la rhythm dance. Fournier Beadry-Cizeron leader

Pubblicato

3 minuti fa

il

Per approfondire:
Charlène Guignard-Marco Fabbri
Charléne Guignard-Marco Fabbri / LaPresse

Cambiano leggermente le gerarchie, ma non a favore dell’Italia nella rhythm dance valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. I veterani del movimento azzurro si sono infatti dovuti accontentare della quinta posizione a metà gara, confezionando comunque un programma in linea con la migliore prestazione stagionale.

I danzatori allenati da Barbara Fusar Poli si sono resi autori di una performance trascinante, coinvolgendo il pubblico dell’Unipol Forum di Assago sulle note dei Backstreet Boys, ben destreggiandosi in uno stile molto lontano dalle loro corde. Nel buon rendimento generale, due sono stati gli elementi che hanno frenato la loro corsa: la sequenza di twizzles, chiamata di livello 4 ma valutata con un GOE basso a causa di una leggerissima defaillance, oltre il pattern type step sequence, assegnato di livello 3.

Guadagnando punti preziosi con il sollevamento straight, di livello 4, oltre che sulla buona sequenza di passi sulla midline (livello 3-3) i portacolori hanno raccolto 84.28 (47.83, 36.45), accomodandosi alle spalle dei britannici Lilah Fear-Lewis Gibson, rallentati da un errore palese della dama arrivato nella coda del set di twizzles (declassati a livello 3). Ad approfittarne ci hanno pensato Piper Gilles-Paul Poirier, i quali si sono attestati in zona 86.18 (49.41, 36.77) con una rhythm dance solida, accaparrandosi il terzo posto provvisorio. Dunque, tra Guignard-Fabbri e la medaglia di bronzo ballano praticamente due punti. Pensare al ribaltone è teoricamente proibitivo, ma in un contesto olimpico tutto può succedere.

Attenzione poi a quanto successo al vertice. Sì perché per la prima volta in stagione i francesi Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron hanno vinto il segmento, rivelandosi gli unici a scollinare oltre i 90 punti, precisamente 90.18 (51.94, 38.24). Una vera e propria impresa per i transalpini che, considerati i pochi punti nel ranking, sono scesi sul ghiaccio ad inizio della gara rimanendo davanti anche al termine della prova degli statunitensi Madison Chock-Evan Bates, costretti a cedere il passo alla coppia formata dal Campione Olimpico in carica e all’ex partner di Nikolaj Soerensen proprio a causa del pattern, di livello 3, fattore che ha “inchiodato” il loro score a 89.72 (51.54, 38.18), appena 46 centesimi di differenza rispetto alla vetta. Ci aspetta una free dance infuocata.

CLASSIFICA RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO

FPl. Name Nation Points RD FD
1 FOURNIER BEAUDRY Laurence / CIZERON Guillaume
FRA
90.18 1
2 CHOCK Madison / BATES Evan
USA
89.72 2
3 GILLES Piper / POIRIER Paul
CAN
86.18 3
4 FEAR Lilah / GIBSON Lewis
GBR
85.47 4
5 GUIGNARD Charlene / FABBRI Marco
ITA
84.28 5
6 ZINGAS Emilea / KOLESNIK Vadym
USA
83.53 6
7 REED Allison / AMBRULEVICIUS Saulius
LTU
82.95 7
8 LOPAREVA Evgeniia / BRISSAUD Geoffrey
FRA
82.25 8
9 LAJOIE Marjorie / LAGHA Zachary
CAN
79.66 9
10 SMART Olivia / DIECK Tim
ESP
78.53 10
11 CARREIRA Christina / PONOMARENKO Anthony
USA
78.15 11
12 TURKKILA Juulia / VERSLUIS Matthias
FIN
77.96 12
13 DAVIS Diana / SMOLKIN Gleb
GEO
77.15 13
14 TASCHLEROVA Natalie / TASCHLER Filip
CZE
75.33 14
15 LAURIAULT Marie-Jade / le GAC Romain
CAN
74.35 15
16 BEKKER Phebe / HERNANDEZ James
GBR
72.46 16
17 MRAZKOVA Katerina / MRAZEK Daniel
CZE
72.09 17
18 HARRIS Holly / CHAN Jason
AUS
67.75 18
19 REITAN Milla Ruud / MAJOROV Nikolaj
SWE
67.31 19
20 VAL Sofia / KAZIMOV Asaf
ESP
64.98 20
Final Not Reached
21 WANG Shiyue / LIU Xinyu
CHN
64.76 21
22 LIM Hannah / QUAN Ye
KOR
64.69 22
23 JANSE van RENSBURG Jennifer / STEFFAN Benjamin
GER
63.67 23

 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità