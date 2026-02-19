Sci alpinismo oggi in tv, Olimpiadi 2026: orari sprint, programma, streaming, italiani in gara

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono entrate nelle ultime tre giornate di gare. Ancora numerose però sono le medaglie da assegnare nelle tante specialità. La squadra italiana punta ad ampliare il suo medagliere, arrivato nelle ultime ora a quota 26 metalli, record assoluto per una spedizione azzurra. Oggi potrebbero arrivare anche le prime medaglie olimpiche nello sci alpinismo.

LA DIRETTA LIVE DELLE SPRINT DI SCI ALPINISMO ALLE 9.50 E 12.55

L’assoluta novità di questa rassegna a cinque cerchi sono infatti le tre gare di sci alpinismo, specialità al suo debutto olimpico. Nella giornata odierna si assegneranno infatti i primi due titoli nella sprint donne e uomini, in attesa della prova mista di sabato 21 febbraio. Tanta attesa sulla squadra azzurra, già molto competitiva in Coppa del Mondo. Tra tutti, la più quotata per una medaglia sembra Giulia Murada.

Come vedere le due sprint di sci alpinismo? Rai 2 trasmetterà in chiaro le batterie e le finali. Le semifinali invece saranno visibili su Rai Sport HD. In streaming le piattaforme di riferimento sono Rai Sport, Discovery Plus, Eurosport 1, DAZN, Amazon Prime Video, HBO Max, Tim Vision. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutto l’evento.

PROGRAMMA SCI ALPINISMO OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

Giovedì 19 febbraio

9.50 Sprint Donne Batterie – Diretta tv su Rai 2 in alternanza con altri sport

10.30 Sprint Uomini Batterie – Diretta tv su Rai 2 in alternanza con altri sport

12.55 Sprint Donne Semifinali – Diretta tv su Rai Sport

13.25 Sprint Uomini Semifinali – Diretta tv su Rai Sport e Rai2

13.55 Sprint Donne Finale – Diretta tv su Rai 2

14.15 Sprint Uomini Finale – Diretta tv su Rai 2

ITALIANI IN GARA

Sprint Uomini – Boscacci Michele

Sprint Donne – De Silvestro Alba, Murada Giulia

DOVE VEDERE LO SCI ALPINISMO IN TV E STREAMING:

Diretta tv: in chiaro su Rai 2 (batterie e finali) e Rai Sport HD (semifinali)

Diretta streaming: Rai Sport, Discovery Plus, Eurosport 1, DAZN, Amazon Prime Video, HBO Max, Tim Vision

Diretta Live testuale: OA Sport