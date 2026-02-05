Scherma, sei spadisti azzurri in tabellone ad Heidenheim

Si è alzato il sipario sulla prova di Coppa del Mondo di spada maschile ad Heidenheim in Germania. Una “classicissima” per gli spadisti e saranno sei gli azzurri presenti nel tabellone principale. Matteo Galassi e Davide Di Veroli erano già qualificati grazie alla loro posizione nel ranking mondiale.

A loro due si sono aggiunti dopo la fase a gironi subito Enrico Piatti e Gianpaolo Buzzacchino, che hanno chiuso entrambi con sei vittorie in altrettanti assalti. Successivamente dagli assalti preliminari hanno staccato il biglietto per il tabellone principale.

Sono invece stati eliminati gli altri azzurri: Simone Mencarelli, Valerio Cuomo, Andrea Santarelli, Gabriele Cimini, Marco Francesco Locatelli ed Ettore Leporati.

Domani si terranno gli assalti del tabellone principale, mentre sabato si terrà la prova a squadre con il quartetto azzurro composto da Galassi, Di Veroli, Santarelli e Buzzacchino.