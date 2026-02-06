LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: ultime rifiniture per Fischnaller e Felderer

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della quinta e sesta prova dello slittino maschile alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Siamo all’ultima giornata di test in vista della gara ufficiale in programma sabato 7 febbraio a partire dalle 17.00. Fischnaller, Felderer e Rugler cercano le ultime conferme in vista delle medaglie.

Nella giornata di ieri, dove sono andate in scena la terza e la quarta manche, i tempi sono stati nettamente più lenti rispetto alla prima e alla seconda prova. Nella prima discesa dello scorso pomeriggio, a trionfare è stato Fischnaller, che viene da un bronzo nell’ultima edizione dei giochi olimpici invernali disputata a Pechino: nella seconda prova, invece, Dominik ha chiuso al secondo posto dietro ad un ottimo Felderer.

Gli azzurri, insieme all’austriaco Wolfgang Kindl, hanno dimostrato di poter essere in corsa per le medaglie, e anche in maniera serie. Per quanto riguarda Alex Gufler, l’italiano classe 2002 ha dimostrato di essere in crescita rispetto alle due prime manche, migliorando le posizioni della prima giornata.

La quinta e la sesta prova dello slittino maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina andrà in scena dalle 10.00. Ci avviciniamo sempre più velocemente al giorno delle medaglie, dove i nostri azzurri vogliono rispondere presenti. Segui la giornata di test in Diretta e in Live su OA Sport! Buon divertimento a tutti!