Salto con gli sci, al via gli allenamenti femminili alle Olimpiadi. Nika Prevc già in forma

Primo evento in assoluto per il salto con gli sci alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: si tratta della prima serie di salti di allenamento a Predazzo, dove si terranno tutte le gare a cinque cerchi, dal trampolino piccolo per quel che riguarda le donne. In questa fattispecie è Nika Prevc a fare la parte della protagonista numero uno, un fatto certamente consueto per la slovena.

Si sono visti, in particolare, tre salti all’interno della sessione odierna, il che ha portato a poco più di due ore di impegni per le 50 saltatrici impegnate. Sempre intorno ai 100 metri la leader di Coppa del Mondo (98 metri e 102.5 punti nel primo salto, 100.5 e 88 nel secondo, 100.5 e 86.5 nel terzo), che fa segnare il miglior punteggio in due serie su tre. Nella terza serie di salti a superarla l’austriaca Lisa Eder (102.5 e 87.7), anche se la più costante resta la norvegese Anna Odine Stroem, terza in tutti i suoi tre tentativi a dimostrazione di una forma che c’è.

In particolare, queste le prime tre posizioni nei tre salti in questioni: nel primo Prevc-Kvandal-Stroem, nel secondo Prevc-Eder-Stroem, nel terzo Eder-Prevc-Stroem. In tutto questo c’è anche il capitolo italiane da tenere sott’occhio: la migliore è sempre Annika Sieff, che nel primo salto è 19a con 88.5 metri e 82.1 punti, nel secondo è 13a con 97 e 70.5, nel terzo è 17a con 95 e 67.9.

Più indietro tutte le altre: per Martina Zanitzer il miglior risultato è il 24° posto del secondo salto con 95.5 e 62.7, per Martina Ambrosi il 34° del primo salto con 90.0 e 71.1, per Jessica Malsiner il 32° del terzo salto con 93.5 e 61. Prossimo appuntamento domani alle 9:00 con la seconda serie di salti di allenamento.