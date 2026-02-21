Rugby, Sei Nazioni 2026: l’Irlanda sbanca Twickenham. Inghilterra annichilita

L’Irlanda domina a Twickenham e si impone con autorità sull’Inghilterra nel match inaugurale della terza giornata del Sei Nazioni 2026, confermando il proprio eccellente stato di forma. Gli uomini in verde costruiscono il successo con una prestazione di straordinaria efficacia e continuità, scavando il solco già nel primo tempo e respingendo ogni tentativo di rimonta dei padroni di casa, che reagiscono solo a tratti senza mai riuscire a riaprire davvero una partita sempre saldamente nelle mani degli irlandesi.

Avvio complicato per l’Inghilterra, che nei primi venti minuti del match inaugurale della terza giornata del Sei Nazioni 2026 subisce l’iniziativa e la concretezza dell’Irlanda. Dopo appena sei minuti è Jamison Gibson-Park a trovare il varco giusto rompendo la linea difensiva inglese, preludio al vantaggio firmato al piede da Jack Crowley due minuti più tardi per lo 0-3. La reazione inglese arriva al 16’, quando Henry Arundell sfonda avanzando con decisione, ma la difesa irlandese regge e respinge un lungo possesso senza concedere punti. Molto più cinica l’Irlanda al 19’: accelerazione devastante di Robert Baloucoune, punizione battuta rapidamente e ancora Gibson-Park che sorprende tutti involandosi in meta, poi trasformata da Crowley per il pesante 0-10 che fotografa un avvio tutto di marca verde.

L’Irlanda alza ulteriormente i giri del motore nella seconda metà del primo tempo, approfittando anche della superiorità numerica dopo il cartellino giallo a Freddie Steward al 26’, punito per un intervento irregolare su Stuart McCloskey lanciato a campo aperto. Dalla conseguente pressione nasce la meta di Robert Baloucoune, bravo a finalizzare il lavoro del pacchetto avanzato, anche se Crowley manca la trasformazione per lo 0-15. Gli uomini in verde continuano a martellare la difesa inglese con van der Flier protagonista e, nonostante l’interruzione per l’infortunio dell’arbitro Piardi, trovano ancora la via della meta al 30’: azione spettacolare rifinita da Tommy O’Brien e trasformata da Crowley per il pesante 0-22. L’Inghilterra accusa il colpo ma nel finale reagisce con orgoglio: prima Ford crea scompiglio nella retroguardia irlandese, poi allo scadere è Fraser Dingwall a concretizzare una bella azione corale, con la trasformazione dello stesso Ford che manda le squadre al riposo sul 7-22, riaccendendo le speranze dei padroni di casa.

L’avvio della ripresa è un incubo per l’Inghilterra, subito costretta a rincorrere e a difendersi con l’uomo in meno: al 41’ la splendida iniziativa di Caelan Doris spacca la linea e costa il cartellino giallo a Henry Pollock, e un minuto più tardi l’Irlanda colpisce con la meta da distanza ravvicinata di Dan Sheehan, trasformata da Jack Crowley per il 7-29 che sembra chiudere i giochi. I padroni di casa però reagiscono con orgoglio: al 53’ una grande azione orchestrata e rifinita dall’assist di Tommy Freeman manda in meta Ollie Lawrence, con George Ford preciso dalla piazzola per il 14-29 che riaccende le speranze. L’entusiasmo inglese dura poco, perché al 58’ è ancora Crowley a muovere il punteggio dalla piazzola, ristabilendo le distanze e mantenendo saldamente gli irlandesi al comando.

Gli ultimi venti minuti a Sei Nazioni inoltrato certificano la superiorità dell’Irlanda, che al 65’ allunga ulteriormente con il piazzato preciso di Jack Crowley per il 14-35, scatenando l’entusiasmo dei tifosi in verde. Passano appena quattro minuti e la difesa dell’Inghilterra cede ancora: una manovra fluida manda in meta Jamie Osborne, con Crowley impeccabile anche nella trasformazione per il 14-42 che sa di sentenza. I padroni di casa hanno però un sussulto d’orgoglio al 72’, quando Marcus Smith trova un varco e riaccende le speranze, prima che al 75’ sia Sam Underhill a finalizzare da distanza ravvicinata, con la trasformazione di George Ford che fissa il punteggio sul 21-42: una reazione tardiva, che rende meno pesante il passivo ma non cambia l’inerzia di una sfida ormai saldamente nelle mani degli irlandesi.