Rugby: in Serie A Elite vittorie per Fiamme Oro, Rovigo e (a fatica) Padova

Si è conclusa oggi la decima giornata del massimo campionato italiano di rugby e dopo i successi di ieri di Valorugby Emilia e Viadana, le prime della classe erano chiamate a dare una risposta, con in particolare le Fiamme Oro obbligate a vincere per non vedere la zona playoff scappare via. Ecco come è andata.

A Roma non c’è praticamente partita: le Fiamme Oro travolgono Biella 68-14 e si prendono la vittoria con bonus che rimette in carreggiata la corsa playoff. I cremisi dilagano già nel primo tempo, chiuso sul 35-0 dopo cinque mete che indirizzano definitivamente la sfida. Drudi è incontenibile e si guadagna il titolo di player of the match, mentre Di Marco è quasi perfetto dalla piazzola (9/10). Nella ripresa Biella trova orgoglio con la doppietta di Tabet, ma è un fuoco di paglia dentro a un monologo dei padroni di casa, che arrivano fino alla decima meta con Forcucci allo scadere. Un successo largo, cercato e necessario per la squadra della Polizia di Stato, che conquista cinque punti pesantissimi.

Colpo esterno di grande peso anche per Rovigo, che passa al Beltrametti battendo i Sitav Lyons 35-12 e si prende il bonus offensivo che vale il terzo posto a quota 38. I Bersaglieri costruiscono tutto nel primo tempo con un parziale deciso, poi controllano e chiudono con le mete nel finale, confermando solidità e concretezza. Più sofferta, invece, l’affermazione del Petrarca, che al Plebiscito supera Vicenza 22-17 al termine di una gara tirata fino all’ultimo calcio: decisiva la meta nel finale che spezza l’equilibrio, con i padovani che portano a casa cinque punti e restano in scia alla capolista Valorugby, mentre Vicenza si consola con un prezioso bonus difensivo.

Serie A Elite Maschile – X giornata

Valorugby Emilia v HBS Colorno 69-5

Mogliano Veneto Rugby v Rugby Viadana 17-25

Fiamme Oro Rugby v Biella RC 68-14

Sitav Lyons v Femi-CZ Rovigo 12-35

Petrarca Rugby v Rugby Vicenza 22-17

Serie A Elite Maschile – Classifica

Valorugby Emilia 42; Petrarca Rugby 40; Femi-CZ Rovigo 38; Rugby Viadana 1970 35; Fiamme Oro Rugby 32; Mogliano Veneto Rugby 21; Rangers Rugby Vicenza 19; Sitav Rugby Lyons 14; Biella RC 12; Rugby Colorno 7