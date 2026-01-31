Rugby: Valorugby e Viadana vincono negli anticipi della Serie A Elite

Si sono disputati oggi due anticipi della decima giornata della Serie A Elite maschile di rugby e in campo sono scesi i campioni d’inverno del Valorugby, che al Mirabello hanno affrontato il Colorno, in un derby emiliano fondamentale per entrambe le formazioni. A seguire ci si è spostati in veneto, dove a Mogliano è arrivato il Viadana, altra formazione pienamente in zona playoff. Ecco come è andata.

Al Mirabello non c’è stata praticamente partita: il Valorugby Emilia domina il derby con Colorno e chiude con un pesantissimo 69-5, frutto di undici mete e di un bonus offensivo già messo in cassaforte prima dell’intervallo. I reggiani indirizzano subito la sfida con le marcature di Colombo e Silva, ben supportate dalla precisione dalla piazzola di Bianco, e vanno al riposo sul 36-0, lasciando agli ospiti solo le briciole. Nella ripresa il copione non cambia: Resino e Sbrocco allungano ulteriormente, mentre Colorno trova la meta della bandiera con Marzucchi, ma è solo un episodio dentro a un monologo emiliano. Nel finale arrivano altre segnature che arrotondano un divario netto, con Bianco protagonista anche al piede e premiato come Player of the Match, a certificare la superiorità dei padroni di casa, solidi in ogni fase nonostante il freddo e i ritmi invernali.

Ben più equilibrata la sfida del “Maurizio Quaggia”, dove il Viadana espugna Mogliano per 17-25 al termine di una gara divisa in due tronconi. I veneti partono meglio e nel primo tempo costruiscono il vantaggio con la meta di Tizzano e il piede preciso di Favaretto, andando al riposo avanti 10-3. Nella ripresa, però, sale in cattedra la formazione mantovana: Segovia accorcia, poi Ferro ribalta il punteggio dalla piazzola e Oubina R. firma la meta del break. Mogliano resta in scia con la segnatura di Schiabel, ma nel finale, nonostante l’inferiorità numerica per il giallo a Mistretta, è Morosini a chiudere i conti con la meta del definitivo 17-25, premiando la maggiore concretezza del Viadana nei secondi quaranta minuti. In classifica sorridono dunque Valorugby, sempre più capolista a 42 punti, e Viadana, che sale a 35 e si porta momentaneamente al terzo posto.

Serie A Elite Maschile – X giornata

Valorugby Emilia v HBS Colorno 69-5

Mogliano Veneto Rugby v Rugby Viadana 17-25

Fiamme Oro Rugby v Biella RC domani

Sitav Lyons v Femi-CZ Rovigo domani

Petrarca Rugby v Rugby Vicenza domani

Serie A Elite Maschile – Classifica

Valorugby Emilia 42; Petrarca Rugby, Rugby Viadana 1970 35; Femi-CZ Rovigo 33; Fiamme Oro Rugby 27; Mogliano Veneto Rugby 21; Rangers Rugby Vicenza 18; Sitav Rugby Lyons 14; Biella RC 12; Rugby Colorno 7