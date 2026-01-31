Rugby, l’Italia perde Edoardo Todaro per un grave infortunio prima del Sei Nazioni

Pessima notizia dal raduno di Verona per la Nazionale italiana di rugby, che deve fare i conti con un grave infortunio riportato dalla sua nuova giovane stella emergente Edoardo Todaro. L’ala azzurra salterà purtroppo tutto il Sei Nazioni 2026 e rischia un lungo stop, infatti gli esami hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore destro.

“Nel corso del raduno a Verona, Edoardo Todaro ha riportato un infortunio al ginocchio. Gli esami strumentali effettuati hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore destro. Il giocatore farà rientro presso il proprio club di appartenenza dove proseguirà il percorso di recupero e la riabilitazione seguito dallo staff medico del Northampton in sinergia con quello della Nazionale Maschile“, si legge nel bollettino medico condiviso dalla FIR.

Il diciannovenne dei Northampton Saints aveva esordito in Nazionale maggiore lo scorso novembre contro il Cile nelle Quilter Nations Series, ottenendo poi la convocazione del CT Gonzalo Quesada per giocarsi un posto nel roster azzurro che prenderà parte al Sei Nazioni. L’Italia, che comincerà il suo cammino nel torneo sabato 7 febbraio all’Olimpico di Roma contro la Scozia, aggiunge dunque un nuovo nome ad una lista di infortunati che comprende tra gli altri Sebastian Negri e Ross Vintcent (out per tutto il Six Nations), Tommaso Allan, Ange Capuozzo e Marco Riccioni.