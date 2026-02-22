Rugby femminile: Valsugana vince il big match, Treviso conquista i playoff in Serie A elite

Il dodicesimo turno della Serie A Elite Femminile ha emesso verdetti importanti sia in chiave vertice sia per la lotta salvezza, a sole due giornate dalla fine della regular season. A prendersi la scena è la capolista Valsugana Rugby Padova, che passa con autorità sul campo del Rugby Colorno per 55-15 e consolida il primo posto con 59 punti. Le padovane allungano così sulle dirette inseguitrici e confermano il proprio status di principali candidate in vista dei playoff, lasciando comunque Colorno saldo al terzo posto.

Non perde terreno però l’Arredissima Villorba Rugby, che nell’anticipo aveva lanciato un segnale forte travolgendo in trasferta il Neapolis Campania Felix con un netto 68-0. Un successo che conferma la solidità delle campionesse d’Italia, sempre in controllo del match nonostante la determinazione delle campane. Festeggia anche la Benetton Rugby Treviso, che supera il CUS Milano Rugby per 22-15 e conquista matematicamente l’accesso alle semifinali, completando il quadro delle quattro contendenti al titolo.

Nella parte centrale della classifica, vittoria preziosa per l’Unione Rugby Capitolina, che batte 22-17 l’CUS Torino Rugby e consolida la propria posizione. Le piemontesi raccolgono comunque un punto che potrebbe rivelarsi importante nella corsa alla permanenza, mentre si fa sempre più complicata la situazione del Neapolis, fanalino di coda con un solo punto. Con Valsugana, Villorba, Colorno e Benetton già qualificate ai playoff, le ultime due giornate serviranno ora soprattutto a definire le posizioni nella griglia finale e i verdetti definitivi in chiave salvezza.

Serie A Elite Femminile – dodicesima giornata

Neapolis Campania Felix v Arredissima Villorba Rugby 0-68

Unione Rugby Capitolina v IVECO Cus Torino 22-17

Benetton Rugby Treviso v CUS Milano Rugby 22-15

SIA-MPL Rugby Colorno v Valsugana Rugby Padova 15-55

Serie A Elite Femminile – classifica

Valsugana Rugby Padova 59, Arredissima Villorba Rugby 54, SIA-MPL Rugby Colorno 40, Benetton Rugby Treviso 35, Unione Rugby Capitolina 21, CUS Milano Rugby 16, IVECO CUS Torino 6, Neapolis Campania Felix 1