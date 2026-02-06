Quanto oro c’è nelle medaglie delle Olimpiadi? Quantitativo minimo, ma con i prezzi alle stelle… I valori di Milano Cortina 2026

Le prime medaglie delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 saranno assegnate sabato 7 febbraio: sarà la discesa libera maschile, uno degli eventi considerati più prestigiosi dell’intera rassegna a cinque cerchi, a determinare il primo podio di una manifestazione che mette in palio complessivamente 116 titoli in 16 sport diversi. Conquistare un alloro ai Giochi è il sogno di ogni sportivo e rappresenta l’apice di un’intera carriera agonistica, ma può rappresentare anche una svolta economica nella vita di tutti i giorni.

Abbiamo già parlato dei soldi che si possono guadagnare mettendosi al collo una medaglia nelle prossime due settimane: il Comitato Olimpico Nazionale Italiano assicura 180.000 euro lordi ai vincitori, 90.000 euro ai secondi classificati e 60.000 euro ai terzi piazzati. Le cifre sono differenti per gli altri Paesi, ad esempio gli USA si fermano ai 30.000 dollari per ogni vittoria e altri big del panorama invernale, come la Norvegia e la Svezia, non assicurano assegni.

Ma le medaglie quanto valgono? Si parla sempre di oro, argento e bronzo, ma in realtà ce n’è ben poco di quei metalli all’interno degli allori che finiscono nelle mani degli atleti. Ad esempio chi sale sul gradino più alto del podio si mette al collo soltanto l’equivalente di sei grammi di oro puro, mentre il restante mezzo chilo è di argento. Se si rivendesse quell’oro, al netto del valore intrinseco di una medaglia olimpica, quanto si guadagnerebbe?

Il mercato è in continuo rialzo, il bene rifugio per eccellenza è schizzato alle stelle viste le incertezze geopolitiche e le quotazioni vengono ritoccate verso l’alto di giorno in giorno: oggi, venerdì 6 febbraio, si sono toccati i 134 euro al grammo di oro puro. Dunque vendendo la medaglia d’oro olimpica si ricaverebbero 804 euro, allo stato attuale.

Bisogna però aggiungerci l’argento: il valore non era elevatissimo fino a qualche mese fa, poi ha avuto un’impennata e oggi si sono toccati i 2.055 euro al chilogrammo, dunque il mezzo chilo della medaglia olimpica permetterebbe di intascare 1.028 euro. Tra oro e argento, dunque, si raggiungerebbero i 1.832 euro. La CNN ha stimato un totale di 2.300 dollari statunitensi, senza fare la distinzione operata dai noi: nei fatti il valore è lo stesso, se consideriamo poi la conversione tra le due valute.

La medaglia d’argento pesa appunto mezzo chilo di argento e dunque ha un valore di circa 1.028 euro. E il bronzo? Vale pochissimo: bisogna sapere che in realtà si tratta di una lega di rame per 420 grammi complessivi, se lo si vendesse si aprirebbe il portafoglio per inserirvi poco più di cinque euro, non basterebbero nemmeno per ordinare una pizza a domicilio.