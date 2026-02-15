Quanti secondi ha recuperato Federico Pellegrino in ultima frazione? Una rimonta indimenticabile per il bronzo in staffetta

Alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, in quel di Tesero, Martino Carollo ha chiuso la propria frazione nella staffetta 4×7.5 km maschile di sci di fondo in quarta posizione, pagando un distacco di 21″3 dalla Finlandia, che schierava nel primo tratto in skating Arsi Ruuskanen.

Dopo l’ultimo cambio per l’Italia è partito Federico Pellegrino, mentre per la Finlandia è scattato Niko Anttola: l’azzurro ha recuperato tutto il gap già al termine del primo giro, lungo 3.75 km, per poi accodarsi all’avversario e rifiatare leggermente dopo lo sforzo profuso.

L’attacco decisivo dell’azzurro, però, si è concretizzato già sull’ultima salita, col finlandese che non è riuscito a resistere all’affondo di Pellegrino: Italia terza con 9″2 di margine sulla Finlandia, quarta. Pellegrino ha rifilato in tutto a Niko Anttola, dunque, 30″5.