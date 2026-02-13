Federica Brignone recupera le energie: giornata di scarico in vista del gigante

Quella di oggi sarà una giornata all’insegna del riposo per Federica Brignone. A 24 ore di distanza dalla meravigliosa medaglia d’oro conquistata nel superG alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la “tigre” sta svolgendo in queste ore una serie di attività di recupero e scarico, in modo da farsi trovare pronta per il gigante, pianificato per domenica 15 febbraio.

Secondo quanto riportato dall’Agenzia di Stampa ANSA la neo Campionssa Olimpica, oltre alla seduta di massaggi, usufruirà di una serie di trattamenti di osteopatia e fisioterapia messi a disposizione dal CONI presso il Villaggio Olimpico di Fiames.

Solo domani la nativa di Milano rimetterà nuovamente gli sci ai piedi per provare le curve del gigante, gara con cui concluderà la sua rassegna a cinque cerchi.

Ricordiamo che, invece, domani sarà il giorno del gigante maschile, in cui saranno della partita Alex Vinatzer, Giovanni Franzoni, Tobias Kastlunger e Luca De Aliprandini.