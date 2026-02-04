Quando giocano Constantini-Mosaner nel curling? Orari, avversarie, tv

Anche se il round robin di doppio misto del curling inizierà oggi, l’Italia farà il proprio esordio domani, giovedì 5 febbraio, alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: Stefania Constantini ed Amos Mosaner affronteranno altre 9 coppie e le prime quattro classificate avranno accesso alle semifinali.

L’Italia affronterà giovedì 5 Corea del Sud e Canada, venerdì 6 Svizzera ed Estonia, sabato 7 Svezia e Norvegia, domenica 8 Cechia e Gran Bretagna, e lunedì 9 gli Stati Uniti. Nella stessa giornata si disputeranno le semifinali, mentre martedì 10 andranno in scena le finali.

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, per il curling la diretta tv sarà fruibile su Rai2 o RaiSportHD (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Rai Play Sport 1, 2 o 3, Eurosport1 o 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

CALENDARIO CURLING OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

Giovedì 5 febbraio

10.05 Italia-Corea del Sud

19.05 Italia-Canada

Venerdì 6 febbraio

10.05 Italia-Svizzera

14.35 Italia-Estonia

Sabato 7 febbraio

14.35 Italia-Svezia

19.05 Italia-Norvegia

Domenica 8 febbraio

14.35 Italia-Cechia

19.05 Italia-Gran Bretagna

Lunedì 9 febbraio

10.05 Italia-Stati Uniti

PROGRAMMA CURLING OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 o RaiSportHD. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport.

Diretta streaming: Rai Play, Rai Play Sport 1, 2 o 3, Eurosport1 o 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max.

Diretta Live testuale: OA Sport.