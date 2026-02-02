Calendario hockey ghiaccio femminile Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming

Il torneo di hockey su ghiaccio femminile è pronto a decollare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Un calendario fitto metterà di fronte le 10 squadre partecipanti, suddivise in due gironi: il Gruppo A, quello con le squadre di maggior livello, e il Gruppo B, quello con le formazioni che proveranno a inserirsi successivamente nella lotta per le medaglie.

Le formazioni della Pool A infatti – ovvero USA, Canada, Cechia, Finlandia e Svizzera – partiranno avendo già la certezza di approdare ai quarti di finale, mentre i team del Gruppo B – Italia, Francia, Giappone, Svezia e Germania – si dovranno giocare il tutto per tutto sin da subito perché solo 3 di loro proseguiranno l’avventura a Cinque Cerchi nella fase ad eliminazione diretta.

La rassegna di hockey su ghiaccio femminile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che si giocherà da giovedì 5 febbraio a giovedì 19 febbraio, sarà interamente visibile in tv e in streaming. Tutte le gare del torneo saranno visibili in diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max per gli abbonati. Le gare dell’Italia inoltre saranno visibili in diretta tv in chiaro su Rai 2 o Rai Sport e in streaming gratuito su Rai Play, con OA Sport che vi fornirà la Diretta LIVE scritta delle gare delle azzurre.

CALENDARIO HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

Giovedì 5 febbraio

Ore 12.10 Svezia-Germania (Gruppo B)

Ore 14.40 Italia-Francia (Gruppo B)

Ore 16.40 Stati Uniti-Cechia (Gruppo A)

Ore 21.10 Finlandia-Canada (Gruppo A)

Venerdì 6 febbraio

Ore 12.10 Francia-Giappone (Gruppo B)

Ore 14.40 Cechia-Svizzera (Gruppo A)

Sabato 7 febbraio

Ore 12.10 Germania-Giappone (Gruppo B)

Ore 14.40 Svezia-Italia (Gruppo B)

Ore 16.40 Stati Uniti-Finlandia (Gruppo A)

Ore 21.10 Svizzera-Canada (Gruppo A)

Domenica 8 febbraio

Ore 16.40 Francia-Svezia (Gruppo B)

Ore 21.10 Cechia-Finlandia (Gruppo A)

Lunedì 9 febbraio

Ore 12.10 Giappone-Italia (Gruppo B)

Ore 16.40 Germania-Francia (Gruppo B)

Ore 20.40 Svizzera-Stati Uniti (Gruppo A)

Ore 21.10 Canada-Cechia (Gruppo A)

Martedì 10 febbraio

Ore 12.10 Giappone-Svezia (Gruppo B)

Ore 16.40 Italia-Germania (Gruppo B)

Ore 20.10 Canada-Stati Uniti (Gruppo A)

Ore 21.10 Finlandia-Svizzera (Gruppo A)

Venerdì 13 febbraio

Ore 16.40 Quarto di finale 1 (A1-B3, A2-B2, A3-B1, A4-A5)

Ore 21.10 Quarto di finale 2 (A1-B3, A2-B2, A3-B1, A4-A5)

Sabato 14 febbraio

Ore 16.40 Quarto di finale 3 (A1-B3, A2-B2, A3-B1, A4-A5)

Ore 21.10 Quarto di finale 4 (A1-B3, A2-B2, A3-B1, A4-A5)



Lunedì 16 febbraio

Ore 16.40 Semifinale 1

Ore 21.10 Semifinale 2



Giovedì 19 febbraio

Ore 14.40 Finale per la medaglia di bronzo (3-4° posto)

Ore 19.10 Finale per la medaglia d’oro (Finali)

PROGRAMMA HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026: DOVE VEDERLO IN STREAMING E TV

Diretta tv: Rai 2 e RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, Rai Play Sport 1-3, gratis; Eurosport 1-2, Discovery+, DAZN, HBO Max per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport