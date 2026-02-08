Petra Vlhova torna in gara dopo due anni! Appuntamento alle Olimpiadi: è la campionessa in carica di slalom

Petra Vlhova sarà protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: a due anni di distanza dall’infortunio al ginocchio destro, la fuoriclasse slovacca tornerà finalmente in gara e proverà a dire la sua nell’evento più importante della stagione agonistica. Si tratta di una sorpresa, visto che fino a poche settimane fa non era previsto che la 30enne prendesse parte alla rassegna a cinque cerchi, considerando il complesso percorso di riabilitazione che ha dovuto sostenere.

La Campionessa Olimpico di Pechino 2022 nello slalom si ruppe il ginocchio destro il 20 gennaio 2024 in occasione del gigante casalingo di Jasna in Coppa del Mondo e da quel momento non si è più rivista in pista. L’appuntamento è per martedì 10 febbraio con la combinata a squadre: si cimenterà nello slalom e farà coppia con una tra Jancova e Srobova, le due velociste che hanno sostenuto le prove sull’Olympia delle Tofane.

Il mirino è chiaramente puntato sullo slalom di mercoledì 18 febbraio, dove Petra Vlhova sarà chiamata a difendere il titolo conquistato quattro anni fa in Cina. Le incognite sono molteplici e la lunga assenza dalle gare potrebbe farsi sentire, ma il talento cristallino della slovacca è fuori discussione e potrebbe davvero stupire. Sui social ha scritto: “Viaggio direzione Cortina per i miei quarti Giochi Olimpici. Sono passati due anni dalla mia ultima gara e non vedo l’ora di tornare al cancelletto di partenza e rappresentare il mio Paese“.

Nel suo palmares spiccano l’oro in slalom alle Olimpiadi 2022, l’oro in gigante ai Mondiali 2019 e la Coppa del Mondo generale nel 2021, con 31 vittorie conseguite nel massimo circuito internazionale itinerante (l’ultima tra i pali stretti a Kranjska Gora il 7 gennaio 2024).