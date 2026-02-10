Jasmine Paolini cede alla distanza contro Sakkari e saluta Doha all’esordio

Nel secondo turno del torneo di Doha Jasmine Paolini cede contro Maria Sakkari. La giocatrice greca supera l’italiana 6-4 6-2 in un’ora e ventitré minuti e nel prossimo turno sfiderà la vincente della sfida tra la ceca Linda Noskova e la francese Varvara Gracheva. L’azzurra, dopo un buon inizio di partita, cede alla distanza, palesa diverse incertezze e sembra giocare con fretta eccessiva.

L’azzurra annulla una palla break con una deliziosa smorzata, prima di firmare l’1-0 con un prepotente rovescio incrociato. L’ellenica timbra il rapido 1-1 sfruttando qualche errore di lunghezza dell’avversaria. La toscana non riesce a carburare sulla propria battuta e, con il rovescio spedito in rete, consegna il break alla numero 52 del ranking, ma la reazione della numero sei del tabellone è impeccabile con il 2-2 griffato dal diritto vincente. L’italiana, sostenuta dai suoi colpi da fondo, aumenta i giri del motore, ma nel sesto gioco non concretizza due palle per il 4-2 e può recriminare per lo smash abbastanza comodo fallito sulla prima. Il parziale si risolve in volata: Sakkari strappa il servizio all’azzurra per il 5-4, capitalizzando la volée di diritto larga di Paolini, e con il servizio vincente sigla il 6-4.

La numero uno d’Italia lascia ferma la sua rivale con il diritto a uscire per l’1-0. La greca replica con il fulmineo 1-1 e, capitalizzando gli errori della rivale da fondo, sigla il break del 2-1 con la perentoria risposta di rovescio incrociato. La giocatrice ellenica, dopo aver annullato due possibilità del 2-2, allunga sul 3-1 con l’ottima prima di servizio e, con la smorzata di diritto, difende la battuta per il 4-2. Sakkari ottiene il break del 5-2, il secondo nel set, grazie alla volée in rete dell’avversaria, si procura match point con il rovescio lungolinea e firma il definitivo 6-2 con il diritto vincente.

Paolini chiude la sua prestazione senza ace, commette due doppi falli e serve il 58,5% di prime. L’italiana vince il 50% di punti sulla prima e il 52,9% sulla seconda. Il computo complessivo dei punti testimonia la netta superiorità della giocatrice ellenica che s’impone con un perentorio 51 a 36.