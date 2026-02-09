Dove vedere in tv Errani/Paolini-Eikeri-Jiang, WTA Doha 2026: orario, programma, streaming

La sconfitta subita al secondo turno degli Australian Open ha rappresentato certamente una grande delusione. Il compito dei campioni però è quello di resettare rapidamente e di concentrarsi sui nuovi obiettivi. Si torna in campo per rilanciare il proprio cammino. Nel secondo turno del torneo di Doha, primo WTA 1000 della stagione, Sara Errani e Jasmine Paolini affrontano la norvegese Ulrikke Eikeri e la cinese Xinyu Jiang.

Sarà una giornata sicuramente molto impegnativa per la numero uno italiana che, dopo l’incontro di singolare contro Maria Sakkari, dovrà sottoporsi agli straordinari e, al termine di una breve sosta ai box, tornerà in campo per iniziare il suo cammino anche nel tabellone del doppio.

Il match di Sara Errani e Jasmine Paolini sarà il primo in programma sul Court 4 di Doha ed è calendarizzato per le 12:30. Sembra, tuttavia, quasi impossibile che l’orario possa essere rispettato ed è molto più probabile che il confronto possa iniziare dopo la conclusione del match di singolare della giocatrice toscana.

La diretta tv del match di Errani/Paolini sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e su SuperTennis, mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile su SkyGo, NOW, SuperTennix e il sito supertennis.tv. La Diretta Live testuale dell’incontro del duo azzurro sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO WTA DOHA 2026

Martedì 10 febbraio- Court 4

Dalle 12:30 italiane

Sara Errani/Jasmine Paolini (Italia, 1)–Ulrikke Eikeri/Xinyu Jiang (Norvegia/Cina)

A seguire

Panova/Shnaider (Russia)-Mertens/ Zhang (Belgio/Cina, 2)

PROGRAMMA WTA DOHA 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), SuperTennis HD

Diretta streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennix

Diretta testuale: OA Sport