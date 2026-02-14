Ottimismo sul recupero di Lorenzo Musetti: gli aggiornamenti sulle condizioni dell’azzurro

Lorenzo Musetti al lavoro per tornare in campo. Filtra ottimismo sul percorso di recupero del tennista toscano, costretto al ritiro nel corso del quarto di finale degli Australian Open 2026 contro Novak Djokovic. Una partita di altissimo livello quella disputata da Musetti, al cospetto dell’asso serbo: due set di vantaggio e, soprattutto, la netta sensazione che l’inerzia dell’incontro fosse tutta dalla sua parte.

Purtroppo, una lesione muscolare all’adduttore lo ha costretto ad alzare bandiera bianca proprio quando tutto sembrava apparecchiato per il trionfo. L’imprevedibilità e la crudeltà del tennis. Un episodio, però, non nuovo per Musetti, ed è anche per questo motivo che il giocatore e il suo staff intendono sfruttare questo periodo non solo per la completa guarigione, ma anche, se possibile, per lavorare sulla prevenzione.

Stando anche ai video diffusi dallo stesso Musetti sui propri canali social, le condizioni generali sono buone: il giocatore si allena regolarmente in palestra e riesce a svolgere quasi tutte le attività senza avvertire fastidi. In parallelo, sta seguendo un programma di lavoro specifico con l’osteopata, mirato in particolare alla zona del bacino. Per quanto riguarda le tempistiche del rientro, restano ancora alcune valutazioni da effettuare: lunedì 16 febbraio è previsto un ulteriore controllo, che potrà fornire indicazioni più precise.

Al momento, Lorenzo risulta iscritto all’ATP 500 di Acapulco, in programma in Messico dal 23 febbraio al 1° marzo. È chiaro, però, che l’eventuale partecipazione sarà confermata solo in presenza della totale certezza, al 101%, di evitare qualsiasi rischio di ricaduta, soprattutto in vista di appuntamenti chiave come i Masters 1000 di Indian Wells Masters e Miami.