Ranking ATP (2 febbraio 2026): Carlos Alcaraz allunga su Jannik Sinner, Lorenzo Musetti in top-5

Aggiornamenti di grande rilievo nella classifica mondiale del tennis maschile al termine degli Australian Open 2026, torneo che ha consegnato alla storia un protagonista assoluto. Carlos Alcaraz ha scritto una pagina memorabile a Melbourne: il trionfo nello Slam australiano ha consentito allo spagnolo non solo di raggiungere quota sette Major in carriera, ma soprattutto di completare il Career Grand Slam a soli 22 anni, un’impresa mai riuscita prima a nessun tennista nella storia di questo sport.

Le ripercussioni in classifica non si sono fatte attendere. “Carlitos” è letteralmente scappato via nel ranking ATP, issandosi al comando con 13.650 punti e costruendo un margine di oltre 3.000 lunghezze nei confronti di Jannik Sinner (10.300). L’altoatesino ha pagato a caro prezzo la sconfitta in semifinale contro Novak Djokovic, che gli ha impedito di affrontare Alcaraz nell’atto conclusivo e, di conseguenza, di limitare i danni in ottica ranking. Guardando al prosieguo del 2026, per Sinner sarà estremamente complicato pensare a un ritorno in vetta, anche alla luce della continuità impressionante mostrata dallo spagnolo.

A completare la top 10 mondiale troviamo l’intramontabile Djokovic (n.3), seguito dal tedesco Alexander Zverev, da Lorenzo Musetti, dall’australiano Alex de Minaur, dall’americano Taylor Fritz, dal canadese Felix Auger-Aliassime, dall’altro statunitense Ben Shelton e dal kazako Alexander Bublik.

Musetti che, per la prima volta nei quarti di finale in Australia, è andato vicino al raggiungimento della semifinale non fosse stato per un infortunio nel match contro Djokovic. Un mese di stop per lui e riflessi in classifica che potrebbero esserci in questo lasso di tempo.

RANKING ATP TOP-10

Lunedì 2 febbraio 2026

1. Carlos Alcaraz 13650 punti

2. Jannik Sinner 10300 punti

3. Novak Djokovic 5280 punti

4. Alexander Zverev 4605 punti

5. Lorenzo Musetti 4405 punti

6. Alex de Minaur 4080 punti

7. Taylor Fritz 3940 punti

8. Felix Auger-Aliassime 3725 punti

9. Ben Shelton 3600 punti

10. Alexander Bublik 3235 punti

Per quanto riguarda gli altri italiani, Flavio Cobolli (n.20) e Luciano Darderi (n.23) occupano posizioni di assoluto prestigio, pur arrivando da Australian Open diametralmente opposti: il romano è uscito di scena al primo turno, mentre l’italo-argentino si è spinto fino agli ottavi di finale. Attesa e speranza accompagnano il rientro di Matteo Berrettini (n.58), costretto al ritiro prima dello Slam australiano per un risentimento agli addominali, così come una reazione di Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi, con il ligure recentemente condizionato da problemi fisici.

ITALIANI NEI PRIMI 100

20. Flavio Cobolli 1955 punti

23. Luciano Darderi 1789 punti

58. Matteo Berrettini 895 punti

60. Lorenzo Sonego 890 punti

65. Matteo Arnaldi 858 punti

74. Mattia Bellucci 768 punti