Sci alpino oggi, Olimpiadi 2026: orario prove discesa maschile e femminile, tv, streaming, pettorali di partenza
Si entra sempre più nel vivo del programma dello sci alpino per quanto riguarda i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Nella giornata odierna, infatti, in teoria avremmo dovuto vedere in scena ben due prove di discesa, sia per il comparto femminile, sia per il comparto maschile. In entrambi i casi gli specialisti della velocità dovevano essere in azione alle ore 11.30 perchè, giova ricordarlo, le piste saranno differenti in questa edizione dei Giochi Olimpici. Gli uomini effettivamente saranno di scena sulla “Stelvio” di Bormio, mentre le donne dovranno ancora attendere per entrare in azione sulla “Olympia delle Tofane” dato che la prima prova è stata cancellata per la forte nevicata che si è abbattuta su Cortina.
Come proseguirà il programma sotto i Cinque Cerchi? Il comparto maschile vivrà la terza ed ultima prova della discesa nella giornata di domani, sempre alle ore 11.30, mentre la gara che assegnerà le medaglie andrà in scena domenica 7 febbraio alle ore 11.30. Per quanto riguarda le donne, invece, domani andrà in scena la prima prova della discesa sempre sulla Olympia delle Tofane alle ore 11.30, quindi sabato 6 sarà la volta della seconda. La gara che assegnerà il titolo, invece, si disputerà lunedì 8 febbraio alle ore 11.30.
Nella prima prova cronometrata della discesa maschile disputata ieri abbiamo visto il miglior tempo dell’americano Ryan Cochran-Siegle, che ha fermato il cronometro sull’1’56”08. Giovanni Franzoni ha spinto abbastanza e si è inserito in seconda posizione a 16 centesimi dall’americano. Alle spalle dell’azzurro c’è Marco Odermatt, staccato di 40 centesimi dalla vetta. Quarto posto per lo svizzero Alexis Monney (+0.66) che precede un convincente Dominik Paris (+0.94).
Come seguire la prova in tv? L’allenamento maschile non avrà copertura live in tv. In streaming si potrà seguire su discovery+, HBO MAX e DAZN. OA Sport, ovviamente, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale della prova, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.
A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI ALLE OLIMPIADI
Giovedì 5 febbraio
Ore 11.30 seconda prova discesa maschile Bormio (Italia)
PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV O STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: discovery+, HBO MAX e DAZN
Diretta testuale: OA Sport
PETTORALI DI PARTENZA SECONDA PROVA DISCESA MASCHILE OLIMPIADI 2026
1 ROGENTIN Stefan SUI
2 ALPHAND Nils FRA
3 CRAWFORD James CAN
4 HEMETSBERGER Daniel AUT
5 CASSE Mattia ITA
6 HINTERMANN Niels SUI
7 ODERMATT Marco SUI
8 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA
9 ALLEGRE Nils FRA
10 von ALLMEN Franjo SUI
11 FRANZONI Giovanni ITA
12 SCHIEDER Florian ITA
13 PARIS Dominik ITA
14 KRIECHMAYR Vincent AUT
15 MONNEY Alexis SUI
16 MUZATON Maxence FRA
17 SEJERSTED Adrian Smiseth NOR
18 HROBAT Miha SLO
19 ALEXANDER Cameron CAN
20 LEHTO Elian FIN
21 HAASER Raphael AUT
22 BENNETT Bryce USA
23 BABINSKY Stefan AUT
24 INNERHOFER Christof ITA
25 NEGOMIR Kyle USA
26 ZABYSTRAN Jan CZE
27 SEGER Brodie CAN
28 CATER Martin SLO
29 JOCHER Simon GER
30 ELEZI CANNAFERINA Alban FRA
31 READ Jeffrey CAN
32 MOELLER Fredrik NOR
33 PFIFFNER Marco LIE
34 MORSE Sam USA
35 FEURSTEIN Lukas AUT
36 SELLAEG Simen NOR
37 SEGER Riley CAN
38 SZOLLOS Barnabas ISR
39 ALESSANDRIA Arnaud MON
40 OPMANIS Elvis LAT
41 GRAMMEL Anton GER
42 RADAMUS River USA
43 SHEPIUK Dmytro UKR
44 COMERFORD Cormac IRL