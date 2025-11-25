Milano Cortina 2026 si avvicina: si accende la fiamma olimpica! Attesa per la cerimonia in Grecia

Mercoledì 26 novembre (a partire dalle ore 10.30) avrà luogo la cerimonia di accensione della Fiamma Olimpica, in vista dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Appuntamento a Olympia (Grecia), dove l’appuntamento si rinnova dal 1936, nel pieno solco di una tradizione quasi secolare e che rappresenta il perfetto ponte tra l’attuale rassegna a cinque cerchi e l’evento dell’antichità. L’accensione della fiamma non potrà essere fatta all’aperto utilizzando la luce del sole, visto che sono annunciate delle avverse condizioni meteorologiche.

Tutto spostato all’interno del Museo archeologico. Nella giornata odierna si sono svolte le prove generali: la Gran Sacerdotessa sarà Mary Mina, mentre Petros Ggaidatzis (bronzo a Parigi 2024 nel canottaggio) avrà l’onore di essere il primo tedoforo, passando poi la torcia a Dimosthenis Tampakos (Campione Olimpico agli anelli ad Atene 2004) e a tre canottieri (Nikolaos Skiathitis, Ioannis Tsilis e Stergios Papachristos), poi toccherà ad Aikaterini Oikonomopoulou (argento nella pallanuoto nel 2004).

In Grecia è presente anche una delegazione italiana guidata da Andrea Abodi (Ministro per lo Sport e i Giovani), Luciano Buonfiglio (Presidente del Coni), Diana Bianchedi (vicepresidente vicaria), Giovanni Malagò (Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026) e gli olimpionici Stefania Belmondo e Armin Zoeggeler. La torcia percorrerà 2.200 chilometri in Grecia nel corso di nove giorni, toccando sette Regioni in terra ellenica lungo un itinerario che celebra il legame del Paese con gli ideali olimpici.

Si arriverà il 4 dicembre ad Atene, dove, presso lo Stadio Panatenaico, il Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026 riceverà ufficialmente la Fiamma Olimpica. Incomincerà così un viaggio di 63 giorni in Italia: circa 12.000 chilometri, toccando più di 300 Comuni, per arrivare a Milano, dove il 6 febbraio si apriranno i Giochi allo Stadio San Siro.