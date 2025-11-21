Milano Cortina 2026, la fiamma olimpica verrà ricevuta al Quirinale il 4 dicembre

La fiamma olimpica sarà ricevuta al Quirinale giovedì 4 dicembre: il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accoglierà il sacro fuoco di Olimpia, mentre nella giornata successiva è in programma una cerimonia ufficiale sul piazzale del Quirinale.

Dopo la cerimonia di accensione, la fiamma olimpica partirà da Atene alla volta di Roma, e raggiungerà il Quirinale, dove la cerimonia di consegna è prevista alle ore 18.00 di giovedì 4 dicembre. Il giorno seguente, venerdì 5 dicembre, alle ore 11.00, è previsto l’inizio del viaggio della fiamma.

Grazie alla partecipazione di oltre 10000 tedofori, la fiamma olimpica passerà di torcia in torcia ed attraverserà tutta l’Italia, lungo i mesi di dicembre e gennaio, per arrivare poi a Milano, sede della Cerimonia d’Apertura dei Giochi Invernali, il 6 febbraio 2026.