“Non mi alzo in piedi da una settimana”: Lindsey Vonn rientra negli USA e svela i prossimi passi

Lindsey Vonn ha fatto il proprio ritorno a casa, dieci giorni la rovinosa caduta avvenuta nella discesa libera delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Presentatasi al cancelletto di partenza con il crociato sinistro rotto, la fuoriclasse statunitense è rimasta in gara per una dozzina di secondi ed è poi finita rovinosamente sul manto nevoso, venendo prontamente soccorsa e trasportata a valle in elicottero.

Trasferita all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, si è sottoposta a un paio di interventi chirurgici alla gamba sinistra nel pomeriggio di domenica e poi ad altre due operazioni nei giorni successivi, rimanendo ricoverata per una settimana intera e venendo dimessa nella giornata di ieri. Una volta rientrata negli USA, la 41enne ha aggiornato i propri tifosi sui social: “Non mi alzo in piedi da più di una settimana… sono rimasta immobile in un letto d’ospedale dopo la gara. E anche se non riesco ancora ad alzarmi, tornare a casa è una sensazione fantastica“.

Lindsey Vonn ha ringraziato il personale sanitario che si è preso cura di lei in Italia, pubblicando anche alcuni scatti della degenza a Ca’ Foncello, e confermando che nei prossimi giorni si sottoporrà a una nuova operazione in Colorado. Carriera finita? Non sembra esserci certezza, considerando anche quanto ha dichiarato nella giornata di ieri. Intanto potrebbe anche conquistare la Coppa del Mondo di discesa libera, ma dipenderà dai risultati delle avversarie nelle prossime quattro gare.