Lindsey Vonn scrive dopo l’operazione: “Intervento ok, nessun rimorso per l’infortunio”

Lindsey Vonn ha voluto aggiornare personalmente i suoi tifosi sulle proprie condizioni fisiche, affidando ai social un messaggio intenso e diretto. L’ex campionessa americana ha raccontato l’esito positivo dell’operazione a cui si è sottoposta dopo la violenta caduta nella discesa olimpica di Cortina, aprendo il suo intervento con parole rassicuranti:

“L’intervento di oggi (sabato 14 febbraio, ndr.) è andato bene! Per fortuna potrò finalmente tornare negli Stati Uniti”. Da lì, il suo messaggio si è trasformato in una riflessione profonda, non solo sull’infortunio, ma sul significato stesso del rischio e della scelta di inseguire i propri obiettivi senza riserve.

Vonn ha voluto rispondere a chi le ha espresso dispiacere per quanto accaduto, chiedendo però di cambiare prospettiva: “Ho letto molti messaggi e commenti di persone che dicono di essere tristi per ciò che mi è accaduto. Per favore, non siate tristi. Accolgo a cuore aperto l’empatia, l’amore e il sostegno, ma per favore non tristezza o compassione. Spero invece che questo vi dia la forza di continuare a combattere, perché è quello che sto facendo io e che continuerò a fare. Sempre“.

Ripercorrendo il momento della caduta, l’americana ha chiarito come nulla sia stato lasciato al caso, né affrontato con superficialità: “Quando ripenso alla mia caduta… non ero al cancelletto di partenza ignara delle potenziali conseguenze. Sapevo cosa stavo facendo. Ho scelto di correre un rischio. Ogni sciatrice in quel cancelletto ha corso lo stesso rischio. Perché anche se sei la persona più forte del mondo, la montagna ha sempre in mano le carte“.

Una scelta consapevole, dettata dalla volontà di dare tutto per uno scopo preciso, senza compromessi: “Ero disposta a rischiare, spingere e sacrificarmi per qualcosa che sapevo di essere assolutamente in grado di fare. Correrò sempre il rischio di cadere dando tutto me stessa, piuttosto che non sciare al mio potenziale e avere rimpianti. Non voglio mai tagliare il traguardo e dire: ‘E se…?’”

Vonn ha poi sottolineato come, al momento dell’incidente, si sentisse in una delle migliori condizioni della sua carriera, sia dal punto di vista fisico che mentale: “E per essere onesta, in quel momento ero fisicamente più forte di quanto lo sia stata spesso in passato. Sicuramente più forte di quando ho concluso la carriera nel 2019 con un bronzo ai Mondiali. E mentalmente… Mentalmente ero perfetta. Lucida, concentrata, affamata, aggressiva eppure completamente calma…“.

Un equilibrio costruito con mesi di lavoro e risultati concreti: “Proprio come mi ero allenata negli ultimi mesi quando sono salita sul podio in ogni discesa di questa stagione. 2 vittorie e in testa alla classifica… quello era tutto un test per prepararmi alle Olimpiadi. Mentalmente ero più pronta di quanto non lo sia mai stata“.

Ma, come lei stessa ricorda, la preparazione non basta a garantire l’esito: “Ma solo perché ero pronta, questo non mi garantiva nulla. Niente nella vita è garantito. È la scommessa dell’inseguire i propri sogni: potresti cadere, ma se non ci provi non lo saprai mai“.

Il messaggio si chiude con una dichiarazione potente, che riassume il suo spirito e il legame indissolubile con lo sci: “Quindi per favore, non sentitevi tristi. La corsa è valsa la caduta. Quando chiudo gli occhi la notte non ho rimpianti e l’amore che ho per lo sci rimane. Non vedo l’ora che arrivi il momento in cui potrò stare di nuovo in cima alla montagna. E lo farò“.

POST SU INSTAGRAM DI LINDSEY VONN