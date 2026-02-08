Nicol Delago: “Un privilegio essere qui, dispiaciuta di avere sbagliato il primo tratto”

Un debutto discreto per Nicol Delago. L’azzurra ha terminato fuori dalla top 10 la discesa libera femminile di sci alpino valida per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, facendo comunque intravedere tanti aspetti positivi in ottica futura.

L’azzurra nello specifico si è resa artefice di una buona performance, viziata però da un errore nel tratto iniziale che non le ha consentito di lottare per le posizioni che contano. Un concetto rimarcato anche dalla diretta interessata in mixed zone, in occasione di una breve dichiarazione rilasciata ai microfoni della RAI.

“Mi sento una privilegiata per essere qui e vivere tutto questo – ha detto Delago -. L’esperienza olimpica in casa credo sia il sogno di tutte. Per quel che riguarda la mia discesa, sono dispiaciuta per il primo tratto: ho sbagliato dopo la traversa, non ci voleva. Poi sono saltata già nel buco e non ho portato fuori la velocità. Un errore che ho pagato caro”.

Delago ha infine chiosato: “Sono contenta dell’atteggiamento che ho avuto in pista. Partecipare alla combinata a squadre? Non lo so, non ci hanno ancora detto niente”.