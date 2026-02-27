NBA, i risultati della notte (27 febbraio): Philadelphia e Minnesota trascinano grandi sorprese

Si sono disputati dieci match dell’NBA questa notte e a brillare sono stati Tyrese Maxey, che ha stabilito un nuovo record di triple per i 76ers guidando Philadelphia al 124-117 su Miami, e Anthony Edwards, autore di 31 punti nella vittoria 94-88 dei Timberwolves sui Clippers. Successi importanti anche per Charlotte, Houston, San Antonio e Sacramento, mentre Phoenix ha battuto i Lakers all’ultimo secondo con la tripla di Royce O’Neale.

A Philadelphia Tyrese Maxey firma una serata storica, superando il record di triple dei 76ers appartenuto a Allen Iverson e trascinando i Sixers al successo per 124-117 su Miami: per lui 28 punti, 5/12 dall’arco (tutte nel primo quarto) e 11 assist. Decisivi nel finale anche i 26 punti e 11 rimbalzi di Joel Embiid, dopo che gli Heat avevano rimontato dal -16 dell’intervallo (73-57) fino al sorpasso nel quarto periodo. A Miami non bastano i 29 punti e 14 rimbalzi di Bam Adebayo e i 25 di Tyler Herro (per Fontecchio, invece, 3 punti in 9’) nel finale Maxey e Oubre riportano avanti Philadelphia, con la tripla di Embiid a 29” dalla sirena a chiudere i conti. A Indianapolis i Charlotte Hornets travolgono 133-109 gli Indiana Pacers trascinati dai 33 punti di Brandon Miller e dai 28 di Kon Knueppel, che firma 8 triple e stabilisce il nuovo record stagionale per un rookie con 209 centri, superando il primato di Keegan Murray. Indiana crolla già nel secondo quarto (3/18 al tiro) e non rientra più, con Nembhard (20) e Potter (19) unici a salvarsi. A trascinare gli Houston Rockets è uno straordinario Kevin Durant, che con 40 punti stagionali (26 nella ripresa) firma la rimonta da -19 e il successo per 113-108 sul parquet degli Orlando Magic. Decisivo il parziale di 21-0 nel terzo quarto, con Reed Sheppard protagonista dalla panchina, prima del sigillo finale di Durant che chiude i conti negli ultimi tre minuti.

Gli San Antonio Spurs infilano l’11ª vittoria consecutiva superando a domicilio i Brooklyn Nets 126-110: decisivo Julian Champagnie con 26 punti, in una serata di grande equilibrio offensivo per gli ospiti. Partenza lampo con la schiacciata di Stephon Castle dopo 13”, Spurs avanti 36-22 già a fine primo quarto e in controllo fino al 104-84 del terzo periodo; ai Nets non bastano i 24 punti e 14 rimbalzi di Michael Porter Jr. per evitare il sesto ko di fila. Gli Atlanta Hawks travolgono i Washington Wizards 126-96 grazie ai 58 punti combinati dei grandi ex CJ McCollum (25) e Corey Kispert (career high da 33, con 6 triple). Atlanta scappa già nel primo tempo (75-56 all’intervallo) e non si volta più indietro, mentre a Washington non bastano i 14 punti a testa di Riley e Johnson, con Anthony Davis e Trae Young assenti per infortunio. I Portland Trail Blazers passano a Chicago 121-112 trascinati dai 27 punti di Jerami Grant, condannando i Chicago Bulls all’undicesima sconfitta consecutiva. In una gara con 17 cambi di leadership, decisivo l’allungo nel quarto periodo fino al +15, prima dei liberi finali di Grant e compagni che hanno respinto l’ultimo tentativo dei Bulls.

I Sacramento Kings sbancano Dallas 130-121 trascinati dai 29 punti (career high) e 12 rimbalzi di Precious Achiuwa e dai 22 di Maxime Raynaud, tornando al successo dopo il pesante filotto di sconfitte. Ai Dallas Mavericks non bastano i 36 punti stagionali di Naji Marshall: dal -17 nel quarto periodo risalgono fino al 123-121 a 1’56”, ma i californiani chiudono con un parziale di 7-0, aperto dal tap-in decisivo di Achiuwa. Colpo allo scadere per i Phoenix Suns, che superano 113-110 i Los Angeles Lakers grazie alla tripla di Royce O’Neale a 0.9 secondi dalla sirena, dopo aver dilapidato 12 punti di vantaggio nel finale. Decisivi i 28 punti di Grayson Allen e i 21 con quattro triple nell’ultimo quarto di Collin Gillespie, mentre ai gialloviola non bastano i 41 punti di Luka Doncic: sulla sirena Austin Reaves sbaglia la tripla del possibile supplementare. I New Orleans Pelicans aprono con una vittoria il mini-set a Salt Lake City battendo gli Utah Jazz 129-118, trascinati dai 42 punti di Saddiq Bey (14/20 dal campo). Bene anche Zion Williamson (20) e Dejounte Murray (17+9 assist), mentre a Utah non bastano i 23 di Ace Bailey in una gara segnata anche dall’assenza di Lauri Markkanen. Trascinati dai 31 punti di Anthony Edwards, i Minnesota Timberwolves espugnano Inglewood battendo 94-88 i Los Angeles Clippers al termine di una gara a punteggio basso e decisa nel finale dalla tripla step-back della stella di Minnesota a 42” dalla sirena. Senza Kawhi Leonard, i Clippers faticano in attacco (38 punti nel primo tempo) e, dopo essere stati avanti nel terzo quarto, cedono nell’ultimo periodo sotto i colpi di Edwards e compagni.

RISULTATI NBA 2025-2026 (27 FEBBRAIO)

Indiana Pacers – Charlotte Hornets 109-133

Philadelphia 76ers – Miami Heat 124-117

Orlando Magic – Houston Rockets 108-113

Brooklyn Nets – San Antonio Spurs 110-126

Atlanta Hawks – Washington Wizards 126-96

Chicago Bulls – Portland Trail Blazers 112-121

Dallas Mavericks – Sacramento Kings 121-130

Phoenix Suns – Los Angeles Lakers 113-110

Utah Jazz – New Orleans Pelicans 118-129

Los Angeles Clippers – Minnesota Timberwolves 88-94