NBA 2026, i risultati della notte. Detroit batte OKC, decimo successo di fila per San Antonio

Sono sei le partite della notte NBA. Si affrontavano le numero uno delle due Conference e a spuntarla è stata Detroit. I Pistons infatti hanno superato OKC per 124-116, costruendosi la vittoria con un secondo ed un terzo quarto entrambi da 36 punti, parziali nei quali è arrivato l’allungo decisivo per il successo. I principali protagonisti sono Cade Cunningham (29 punti e 13 asssist) e Jalen Duren (29 punti e 15 rimbalzi), mentre per i Thunder, con davvero tante assenze (Gilgeous-Alexander, Jalen Williams ed Holmgren) il migliore è stato Jaylin Williams con 30 punti e 11 rimbalzi.

Non si fermano più i San Antonio Spurs, che sono arrivati alla decima vittoria consecutiva, superando in Canada i Toronto Raptors per 110-107 grazie ad una clamorosa rimonta nell’ultimo quarto, chiuso per 32-17. Tutto il quintetto di San Antonio fa la differenza ed i migliori sono Devin Vassell (21 punti) e De’Aaron Fox (20), mentre Victor Wembanyama chiude con 12 punti e 8 rimbalzi. A Toronto non basta un Brandon Ingram da 20 punti e 11 rimbalzi.

Un Nikola Jokic da 30 punti e 12 rimbalzi guida i Denver Nuggets ad una comoda vittoria sui Boston Celtics, Finisce 103-84 un match che si è deciso nel secondo tempo, dove Denver alza il muro in difesa e subisce appena 36 punti in due quarti. Da notare come Jamal Murray sia rimasto in campo per soli sette minuti, non facendo più il suo ritorno a causa di un attacco febbrile. Per Boston buona prova di Jalen Brown con 23 punti e 11 rimbalzi.

Un canestro di Kevin Porter Jr. a due secondi dalla fine regala la vittoria ai Milwaukee Bucks sui Cleveland Cavaliers per 118-116. Alla fine sono 20 i punti dell’ex Houston, che trascina i Bucks alla vittoria contro una Cleveland che ha tenuto a riposo i suoi big (Mitchell, Harden e Mobley) e che ha avuto in Jarrett Allen il migliore con 27 punti e 11 rimbalzi.

Straordinaria prestazione di Alperen Sengun, che mette a referto una tripla doppia da 26 punti, 13 assist e 11 rimbalzi nella facile vittoria dei suoi Houston Rockets contro i Sacramento Kings per 128-97. Tutto comodo anche per i Golden State Warriors, che superano 133-112 i Memphis Grizzlies grazie ai 21 punti di Will Richard.

RISULTATI NBA 2026 (26 FEBBRAIO)

Detroit Pistons – Oklahoma City Thunder 124-116

Memphis Grizzlies – Golden State Warriors 112-133

Toronto Raptors – San Antonio Spurs 107-110

Houston Rockets – Sacramento Kings 128-97

Milwaukee Bucks – Cleveland Cavaliers 118-116

Denver Nuggets – Boston Celtics 103-84