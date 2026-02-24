NBA, i risultati della notte (24 febbraio): Vassell-Wembanyama e gli Spurs vincono il big match contro i Pistons

Tre le partite disputate nella notte NBA: del resto, dopo un fine settimana che ha realmente regalato ogni genere possibile di situazioni, la settimana riparte all’insegna di una relativa calma anche se qui di mezzo c’è pur sempre quello che, a tutti gli effetti, è un big match. E i protagonisti sono anche figure che, normalmente, il loro spazio sulle copertine non lo trovano. Ma andiamo con ordine.

La sfida più attesa coinvolge la prima della Eastern Conference e la seconda della Western Conference. E i Detroit Pistons (42-14) sono costretti a cedere ai San Antonio Spurs (41-16) per 103-114 anche perché agli Spurs entra un’ottima serata di Devin Vassell da 28 punti, oltre ai 21 on 17 rimbalzi di Victor Wembanyama. Ce ne sono, per i Pistons, 25 e 14 di Jalen Duren, con Cade Cunningham che, in un certo senso, si ferma a 16 e 10 assist.

I Sacramento Kings (13-46) ottengono una vittoria dalla dubbia utilità contro i Memphis Grizzlies (21-35) per 114-123. Per gli ospiti ci sono 25 punti di Russell Westbrook e 22 con 12 rimbalzi di Precious Achiuwa, oltre a 41 punti dalla panchina, mentre per i Grizzlies, che abbandonano praticamente ogni residua speranza di play-in, i 21 da nono della rotazione di Javon Small non bastano.

125-105 per gli Houston Rockets (35-21) sugli Utah Jazz (18-40), ed in questo caso, se Kevin Durant (18 e 12 assist) non si scatena, ci pensa Jabari Smith Jr. con 31 punti che mantengono i Rockets nel pieno del duello con Nuggets, Lakers, Timberwolves e Suns per la terza posizione a Ovest. Per i Jazz, oramai fuori da qualsiasi gioco, 29 di Lauri Markkanen.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

