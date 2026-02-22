NBA, i risultati della notte (22 febbraio): rimonta Knicks al Garden, show di Victor Wembanyama

Si sono disputati sei match dell’NBA tra ieri sera e questa notte e i riflettori sono puntati sulla clamorosa rimonta dei New York Knicks al Madison Square Garden e sull’ennesima prova dominante di Victor Wembanyama, trascinatore dei San Antonio Spurs. New York ribalta Houston con un ultimo quarto straordinario, mentre il francese continua a incantare e guida San Antonio all’ottava vittoria consecutiva, confermandosi protagonista assoluto della notte.

Clamorosa rimonta al Madison Square Garden, dove i New York Knicks recuperano 18 punti nell’ultimo quarto e battono 108-106 gli Houston Rockets. Decisivi i 25 punti di Karl-Anthony Towns e il canestro del sorpasso firmato da Jalen Brunson nel finale, mentre sul possesso conclusivo Kevin Durant sbaglia la tripla della vittoria sulla sirena, completando la beffa per Houston. Trascinati da un impeccabile Andrew Wiggins, i Miami Heat superano 136-120 i Memphis Grizzlies al termine di una gara decisa nel terzo quarto. Wiggins chiude con 28 punti e percentuali quasi perfette, ben supportato dai 25 di Norman Powell, mentre Memphis resta in scia solo nel primo tempo prima di cedere sotto i colpi offensivi dei padroni di casa. Non bastano agli ospiti i 28 punti di GG Jackson, in una serata segnata anche dall’assenza prolungata di Ja Morant. Nel finale tensione con una rissa che porta all’espulsione di Scotty Pippen Jr. e Myron Gardner. Serata da spettatore, o quasi, per Simone Fontecchio, in campo poco più di 2 minuti.

Decide il match una tripla allo scadere di Jalen Green, che regalare ai Phoenix Suns il successo per 113-110 dopo due overtime contro gli Orlando Magic. La guardia di Phoenix, in difficoltà per tutta la gara, punisce Orlando dopo il pari firmato a 1.1 secondi dalla fine. Protagonista anche Grayson Allen con 27 punti, mentre ai Magic non bastano i 34 di Desmond Bane e la doppia doppia da 26 punti e 14 rimbalzi di Paolo Banchero. Phoenix vince nonostante l’assenza di Devin Booker. I New Orleans Pelicans rimontano nella ripresa e battono i Philadelphia 76ers 126-111 grazie ai 23 punti di Jordan Poole, decisivo con cinque triple. Dopo aver inseguito a lungo, i padroni di casa cambiano marcia negli ultimi 21 minuti con un parziale dominante, sostenuti anche dai 21 punti di Zion Williamson. A Philadelphia non bastano i 27 punti di Tyrese Maxey, con i Sixers in calo netto nella seconda metà di gara.

Trascinati da uno straordinario Victor Wembanyama (28 punti e 15 rimbalzi), i San Antonio Spurs dominano ad Austin e superano 139-122 i Sacramento Kings, centrando l’ottava vittoria consecutiva. Dopo un avvio sprint (11-0), gli Spurs respingono il tentativo di rimonta californiano nel terzo quarto grazie alle giocate decisive del francese. Sacramento, priva degli infortunati Domantas Sabonis e Zach LaVine, resiste fino al -11 prima di cedere nel finale sotto i colpi dei texani. Per i Kings non bastano i 20 punti di DeMar DeRozan. I Detroit Pistons dominano nella ripresa e travolgono i Chicago Bulls 126-110, centrando la quinta vittoria consecutiva. Protagonista Jalen Duren, che al rientro dalla sospensione firma 26 punti e 13 rimbalzi, mentre Cade Cunningham sfiora la tripla doppia. Dopo un primo tempo equilibrato, Detroit piazza il break decisivo nel terzo quarto, infliggendo a Chicago l’ottava sconfitta di fila.

RISULTATI NBA 2025-2026 (22 FEBBRAIO)

Phoenix Suns – Orlando Magic 113-110

New Orleans Pelicans – Philadelphia 76ers 126-111

San Antonio Spurs – Sacramento Kings 139-122

Chicago Bulls – Detroit Pistons 110-126

Miami Heat – Memphis Grizzlies 136-120

New York Knicks – Houston Rockets 108-106