NBA 2026, i risultati della notte. Doncic trascina i Lakers nel derby, vincono Cleveland ed OKC

Sono nove le partite della notte NBA. Emozioni nel derby di Los Angeles, con i Lakers che riescono a vincere contro i Clippers per 125-122, trascinati da un Luka Doncic da 38 punti ed 11 assist, con lo sloveno decisivo nei possessi finali. LeBron James si ferma a soli 13 punti, ma ci aggiunge anche 11 assist, mentre sono 29 i punti di Austin Reaves. Ai Clippers non bastano i 31 punti di Kawhi Leonard e i 26 dalla panchina di Bennedict Mathurin.

Continuano a funzionare i nuovi Cleveland Cavaliers, che, dopo la trade che ha portato Harden in maglia Cavs, sono arrivati alla settima vittoria consecutiva. Questa volta il successo di Cleveland arriva in trasferta sul campo degli Charlotte Hornets per 118-113 con un Donovan Mitchell da 32 punti ed un Jarrett Allen da 26 punti e 14 punti, mentre Harden mette a referto 18 punti e 8 assist. Per Charlotte altra grandissima prestazione del rookie Kon Knueppel, che ha chiuso con 33 punti.

Poco spazio nella notte per Simone Fontecchio. L’azzurro gioca solamente poco meno di tre minuti a partita finita nella vittoria netta dei suoi Miami Heat contro gli Atlanta Hawks per 128-97. Fontecchio segna tre punti, mentre il miglior marcatore di Miami è Tyler Herro, che uscendo dalla panchina mette a referto 24 punti. Agli Hawks non basta la tripla doppia di Jalen Johnson da 16 punti, 16 rimbalzi e 11 assist.

Tutto facile per gli Oklahoma City Thunder, che superano i Brooklyn Nets per 105-86, in un match che si è deciso nel secondo quarto, che si è chiuso con un parziale di 29-10 in favore dei campioni in carica. Il migliore per OKC è stato il neo arrivato da Philadelphia, Jared McCain, che ha segnato 21 punti, uscendo dalla panchina.

Nettissima vittoria dei Denver Nuggets, che spazzano via i Portland Trai Blazers per 157-103, segnando 41 punti nel primo e secondo quarto e 43 nel terzo. A guidare Denver ci pensano sempre un Nikola Jokic da 32 punti ed un Jamal Murray da 25 punti. Super prestazione di Anthony Edwards, che firma 40 punti e guida i Minnesota Timberwolves alla vittoria per 122-11 contro i Dallas Mavericks, con anche Rudy Gobert che chiude con una doppia doppia da 22 punti e 17 rimbalzi.

In chiusura il comodo successo dei Washinton Wizards sui sempre più ultimi Indiana Pacers per 131-118 con la doppia doppia di Alondes Williams da 25 punti e 10 rimbalzi. Vincono anche i Memphis Grizzlies, che superano 123-114 gli Utah Jazz con 23 punti dalla panchina di Olivier-Maxence Prosper.

RISULTATI NBA 2026 (21 FEBBRAIO)

Charlotte Hornets – Cleveland Cavaliers 113-118

Memphis Grizzlies – Utah Jazz 123-114

Washington Wizards – Indiana Pacers 131-118

Atlanta Hawks – Miami Heat 97-128

Minnesota Timberwolves – Dallas Mavericks 122-111

New Orleans Pelicans – Milwaukee Bucks 118-139

Oklahoma City Thunder – Brooklyn Nets 105-86

Los Angeles Lakers – Los Angeles Clippers 125-122

Portland Trail Blazers – Denver Nuggets 103-157