NBA, i risultati della notte (23 febbraio): vittorie casalinghe per Thunder e Warriors, i Celtics battono a domicilio i Lakers

Una lunga notte quella completata da poco in NBA con ben undici partite andate in scena tra la serata di ieri domenica 22 febbraio e le prime ore di oggi lunedì 23 febbraio: andiamo a fare quindi un breve recap di quanto accaduto oltreoceano.

Gli Oklahoma City Thunder (44-14) rispettano il fattore campo contro i Cleveland Cavaliers (36-22) per 121-113 con 20 punti e 10 assist di Cason Wallace e 17 punti con 15 rimbalzi di Chet Holmgren – 20 punti equamente divisi tra Donovan Mitchell e James Harden per i Cavaliers. Vincono in casa anche gli Atlanta Hawks (28-31) contro i Brooklyn Nets (15-41) per 115-104: 26 punti e 12 rimbalzi di Jalen Johnson e 17 punti di Nickeil Alexander-Walker per gli Hawks, con 18 punti di Michael Porter Jr. per i Nets. Blitz esterno dei Toronto Raptors (34-23) sui Milwaukee Bucks (24-31) per 94-122 grazie ai 32 punti di uno scatenato Immanuel Quickley e ai 22 di Brandon Ingram, con 21 punti e 10 rimbalzi di Kevin Porter Jr. per i Bucks. Successo casalingo dei Golden State Warriors (30-27) sui Denver Nuggets (36-22) col punteggio di 128-117: 23 punti di Moses Moody e 22 punti di Al Horford per i californiani, con Nikola Jokic che piazza l’ennesima tripla doppia (35 punti, 20 rimbalzi e 12 assist) ma non basta ad evitare il ko.

I Dallas Mavericks (20-36) fanno saltare il fattore campo contro gli Indiana Pacers (15-43) per 130-134 con 25 punti di Khris Middleton e 23 punti di P.J. Washington, con 30 punti di Pascal Siakam e 22 puti e 11 assist di Andrew Nembhard per i vice-campioni uscenti. Affermazione fuori casa anche dei Charlotte Hornets (27-31) sui Washington Wizards (16-40) per 112-129: LaMelo Ball accarezza la tripla doppia (37 punti, 8 rimbalzi e 7 assist), con 28 punti di Kon Knueppel – 17 punti di Bilal Coulibaly per i Wizards. I Boston Celtics (37-19) vincono contro i Los Angeles Lakers (34-22) col punteggio di 89-111: 32 punti di Jaylen Brown e 30 punti di Payton Pritchard subentrato dalla panchina, con 25 punti di Luka Doncic e 20 punti di LeBron James tra le fila dei giallo-viola. Colpo esterno dei Philadelphia 76ers (31-26) sul campo dei Minnesota Timberwolves (35-23) per 108-135 grazie ai 39 punti di Tyrese Maxey e ai 24 di Vj Edgecombe – 28 punti di Anthony Edwards e 19 di Jaden McDaniels per i Timberwolves.

I New York Knicks (37-21) fanno la voce grossa a Chicago battendo I Bulls (24-34) per 99-105: doppia doppia di Karl-Anthony Towns (28 punti e 11 rimbalzi) e 19 punti di Jalen Brunson, con 15 punti di Matas Buzelis e la doppia doppia di Guershon Yabusele (11 punti e 13 rimbalzi) che non bastano ad evitare la sconfitta. I Portland Trail Blazers (28-30) sorprendono in casa i Phoenix Suns (33-25) per 77-92 con 23 punti e 13 rimbalzi di Donovan Clingan e 23 punti di Jerami Grant – 18 punti di Collin Gillespie per la franchigia dell’Arizona. Nel match che chiudeva la lunga notte NBA gli Orlando Magic (30-26) vincono di misura a Los Angeles contro i Clippers (27-30) col punteggio di 109-111: Desmond Bane trascina i suoi con 36 punti al pari di Wendell Carter Jr. (15 punti e 14 rimbalzi), con 37 punti di Kawhi Leonard ultimo ad arrendersi per i californiani.

