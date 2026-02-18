NASCAR, Atlanta fornisce la prima rivincita del 2026

Con ancora in mente la mitica Daytona 500, la NASCAR Cup Series inizia il proprio tour degli Stati Uniti d’America dallo Stato della Georgia con la tradizionale prova presso l’Atlanta Motor Speedway.

L’appuntamento di domenica sarà la prima delle due competizioni che commenteremo nella regular season presso il rinnovato impianto che sorge in quel di Hampton. Ricordiamo infatti che i protagonisti della NASCAR torneranno in questo catino in estate per una delle prove della ‘NASCAR In-Season Challenge 2026’.

William Byron (2022), Joey Logano (2023), Daniel Suarez (2024) e Christopher Bell (2025) hanno vinto nella storia di questo evento con l’attuale conformazione dell’ovale. Il tracciato da 1 miglio e mezzo è stato sensibilmente rivisto dopo il periodo di COVID-19 al fine di differenziarsi da altri circuiti simili come il Charlotte Motor Speedway oppure il Las Vegas Motor Speedway.

Atlanta fornisce la perfetta occasione per prendersi una rivincita dopo la Daytona 500. La natura del tracciato garantisce ad ogni protagonista una nuova chance di imporsi sui rivali anche se a differenza dello scorso anno un successo non garantisce l’accesso alla Chase (ex Playoffs).