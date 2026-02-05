Motor News – Beatrice Frangione e Luca Preti analizzano la prima fase del Mondiale di Formula 1 2026 Nel nuovo appuntamento di Motor News, Beatrice Frangione e Luca Preti fanno il punto su questa prima fase del campionato di Formula 1 2026, che ha già generato tantissime analisi, commenti e interpretazioni… ma poche certezze reali. Secondo Luca Preti, in queste prime settimane “si è già visto e detto di tutto”, senza però avere una vera indicazione delle forze in campo e del reale valore dei vari team. I riscontri emersi finora, soprattutto dopo i test a porte chiuse di Barcellona, sembrano confermare l’idea che si sia trattato principalmente di uno shakedown generale, utile più a verificare sistemi e affidabilità che a stabilire gerarchie definitive.