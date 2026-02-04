MotoGP, Joan Mir svetta nel day-2 dei test a Sepang. La pioggia rovina i piani in Malesia, Yamaha non gira

Si è concluso il secondo giorno di test ufficiali di MotoGP a Sepang, in Malesia. Sul circuito asiatico si sono svolte due sessioni, distinte tra mattina e pomeriggio, caratterizzate da condizioni meteorologiche variabili. Infatti, la pioggia ha fatto la sua comparsa nella seconda parte della giornata, a meno di due ore dalla conclusione.

Una perturbazione piuttosto intensa ha compromesso i piani dei team, che speravano di completare il proprio programma di lavoro. Pertanto, i tempi più significativi sono stati registrati nelle prime tre ore del secondo giorno malese. Da questo punto di vista, la Honda ha continuato a mostrare i miglioramenti già evidenziati il giorno precedente.

Lo spagnolo Joan Mir ha ottenuto un tempo di 1’56″874, migliorando di sei decimi il suo miglior giro delle qualifiche dello scorso ottobre. Questo rappresenta un progresso notevole da parte del pilota iberico, in sella alla moto nipponica. Alle sue spalle si sono posizionate le due Ducati VR46 di Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, rispettivamente a 0″109 e 0″175. A completare la top-5 sono stati gli spagnoli Pedro Acosta (KTM ufficiale) e Maverick Vinales (KTM Tech3), con un distacco di 0″242 e 0″252 dal vertice.

Il turno è stato piuttosto interlocutorio per i piloti di punta. Marco Bezzecchi, che ha testato tantissimo materiale sull’Aprilia, ha registrato il sesto tempo (+0″267), mentre Francesco Bagnaia, sulla Ducati Factory, ha proseguito le sue prove relative al feeling con l’anteriore, concludendo in ottava posizione a 0″428. Ai margini della top-10 troviamo Enea Bastianini con l’altra KTM Tech3 a 0″676. Durante questa sessione, Marc Marquez non ha voluto spingere al massimo. Il campione del mondo in carica, il migliore del day-1, ha terminato al 15° posto a 1″512.

Un’assenza pesante è stata quella della Yamaha, che ha scelto di non scendere in pista per “questioni di sicurezza” per risolvere un problema riscontrato sulla moto del francese Fabio Quartararo, costretto tra l’altro a saltare le prove a causa di una frattura a un dito. Resta da capire se i piloti di Iwata torneranno in pista domani. Si segnala, infine, una caduta ad alta velocità per Alex Marquez (12°), senza conseguenze per il pilota spagnolo, ma co la GP26 Gresini molto danneggiata.

CLASSIFICA TEST MOTOGP MALESIA 2026

1 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’56.874 11 32 341.7

2 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’56.983 12 27 0.109 0.109 339.6

3 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’57.049 8 32 0.175 0.066 339.6

4 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’57.116 17 31 0.242 0.067 338.5

5 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’57.126 12 29 0.252 0.010 336.4

6 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’57.141 24 35 0.267 0.015 342.8

7 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’57.274 20 28 0.400 0.133 334.3

8 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’57.302 13 21 0.428 0.028 340.6

9 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’57.376 23 35 0.502 0.074 334.3

10 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’57.550 12 27 0.676 0.174 339.6

11 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’57.565 11 28 0.691 0.015 339.6

12 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’57.664 19 22 0.790 0.099 341.7

13 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’57.753 13 32 0.879 0.089 337.5

14 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1’58.346 3 23 1.472 0.593 339.6

15 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’58.386 14 30 1.512 0.040 341.7

16 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’58.566 2 24 1.692 0.180 334.3

17 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1’58.571 6 19 1.697 0.005 338.5